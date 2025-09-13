ETV Bharat / business

ସଠିକ ସମୟରେ କିସ୍ତି ନ ଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ !

ଋଣ ବା EMI ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ କିଣି ସଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ନେଟୱାର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରେ ।

Reserve bank of India
Reserve bank of India (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 8:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଋଣ ନେଇ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । ଋଣ ବା EMI ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ କିଣି ସଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ନେଟୱାର୍କକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇପାରେ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ଏନେଇ ଋଣଦାତା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୀତି ଲାଗୁ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ହେଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି । RBI ର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପଛରେ ଅନାଦେୟ ଋଣ (Non-Performing Assets) ଆଦାୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ଋଣ:

ହୋମ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସମେତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଆଦି EMI ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଛି । ପାଖାପାଖି ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟ ଋଣ ନେଇ ଏପରି ମୋବାଇଲ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ ଆଦି କିଣିଥାନ୍ତି । ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 140 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ 116 କୋଟି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ କନେକ୍ସନ ରହିଛି ।

RBIର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ RBI ଋଣଦାତା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଶୁଝିପାରିନଥିବା EMIଧାରୀମାନଙ୍କ ଫୋନ ଲକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । EMIରେ ଫୋନ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଏକ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ଋଣ ନ ଭରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଋଣଦାତା କମ୍ପାନୀ ଲକ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣଦାତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ଲକ୍ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ କରିଛି RBI । ଏହା ପରେ ନିଜର ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହିତାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବ RBI । ଯେଉଁଥିରେ ଫୋନ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସାମିଲ ରହିବ । ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ।

ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ:

ଯଦି ଏପରି ନିୟମ ପ୍ରଭାବକୁ ଆସେ, ତେବେ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ରଣଦାତା କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ । ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ଡିଏମ୍ଆଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ଚୋଲାମଣ୍ଡଳ ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଏପରି ନିୟମ ଦ୍ବାରା ରଣଭାର କମ୍ କରିପାରିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଋଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିପଦଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଋଣ ଶୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ । 85 ପ୍ରତିଶତ ଉପଭୋକ୍ତା ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଣବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣଦାତା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ରହିଛି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋନ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ ପାଇଁ ଋଣ ନେବା ସଂଖ୍ୟା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢୁଛି ।

ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା:

ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିବକ୍ତା ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଶଲକଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସଂସ୍ଥାପକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପ୍ରଥା ଅନଲାଇନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର, ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଶୋଷଣ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

