ଦଶହରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ନା ଝଟକା ? RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିପାରନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା
କେୟାର ରେଟିଂରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । GST ସଂସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବ । MPC ବୈଠକରେ ରେପୋ ରେଟ ଉପରେ ନଜର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା । ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ରେପୋ ଦର 50 ବେସିସ ପଏଣ୍ଚ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆରବିଆଇର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ସମିତି (ଏମପିସି) ବୈଠକ ପରେ ରେପୋ ଦର 50 ବେସିସ ପଏଣ୍ଚ ହ୍ରାସ କରି 5.5 ପ୍ରତିଶତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ରେପୋ ରେଟ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲେ । ରେପୋ ରେଟ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜୁନ ମାସରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବୈଠକ ପରେ ରେପୋ ରେଟ ନ ଖିସିପାରେ । ଇଏମଆଇ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । କାରଣ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି (MPC) ବୈଠକରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବେ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଜ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା H1B ଭିସା ଭଳି ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ । ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବେସିସ ପଏଣ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇ 6 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀରେ 6.25 ପ୍ରତିଶତ, 2024 ଡିସେମ୍ବରରେ 6.50 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ 6.50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ GST ପ୍ରଭାବ-
ସାମ୍ପ୍ରତିକ କେୟାର ରେଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୂଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି । ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହ୍ରାସ ଏବଂ GST 2.0 ସଂସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 26ର ( Q2 और Q3 FY26) 2ୟ ଏବଂ 3ୟ ତ୍ରୟମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରାହାରି 2 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । GST ସଂସ୍କାର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୂଲ୍ୟ ଚାପକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ । ତଥାପି, ବିଶ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଚାହିଦାରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 26 (FY26)ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.8 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଯାହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କେତ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବିପଦ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ କିଛି ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆମେରିକାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାରତର ସୀମିତ ଏକ୍ସପୋଜର ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେବା ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ଯଦି ଆମେରିକା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଏ, ତେବେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 26 ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ତଥାପି, ଯଦି 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବଜାୟ ରହେ, ତେବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6 ପ୍ରତିଶତ ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ ।
RBI ମୁଦ୍ରାନୀତି ନୀତି ସ୍ଥିତି-
ବଜାଜ ବ୍ରୋକିଂଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, MPC ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଜୁନ୍ ମାସରେ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ରେପୋ ହାର 5.50 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ RBI "ଓ୍ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓ୍ୱାଚ" ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବ । ବଜାରକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆହୁରି ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବଜାୟ ରଖିବ ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ-
ଉପଭୋକ୍ତା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2025 ଅଗଷ୍ଟରେ 2.07 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ଜୁଲାଇରେ 1.61 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଗତ ଦଶ ମାସରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି । ତଥାପି, ଏହା RBIର 4 ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି । GST ସଂସ୍କାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିପାରିବ, ଯାହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିପଦ-
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ, H1B ଭିସା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଦା ଦୃଢ଼ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଚାପକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ RBIର ଆଗାମୀ ନୀତି ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ନୀତି ଘୋଷଣା ପରେ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କେତ ଉପରେ ନିବେଶକ ଏବଂ ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉଭୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ରେପୋ ରେଟ୍ କ’ଣ?
ରେପୋ ରେଟ୍, ଯାହା କ୍ରୟ ଚୁକ୍ତି ହାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ରେପୋ ରେଟ୍ ସୁଧ ହାର ଆଧାରରେ ଆରବିଆଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ସୁଧ ଲଗାଇଥାଏ ।