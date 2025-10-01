5.5 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ ଟାରିଫ ମାଡରେ ଖସିପାରେ ବିକାଶ ଦର
ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍ । ଘୋଷଣା କଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ।
Published : October 1, 2025 at 12:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ । ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । 5.5 ପ୍ରତିଶତରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍ । ଘୋଷଣା କଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା । ଏହାସହିତ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି, ଟାରିଫ ମାଡରେ ଖସିପାରେ ବିକାଶ ଦର ।
#WATCH | On the Monetary Policy, RBI Governor Sanjay Malhotra says, " ... the mpc voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. consequently, the stf rate remains at 5.25%, while the msf rate and the bank rate remain at 5.75%. the mpc also decided to continue… pic.twitter.com/b4JhDzlIoc— ANI (@ANI) October 1, 2025