'ରୋମାଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ଖୋଲିବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ

Published : September 28, 2025 at 12:48 PM IST
Ramoji Film City MoU With Telangana Govt ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସିଟି 'ରୋମାଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'। ଏଥର ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ (Global Tourism Village) ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ (Night Safari)ର ମଜା ନେବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 2ଟି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ସହ MOU ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି ।
ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ:
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁରିଜିମ ଭିଲେଜ ଓ ନାଇଟ ସଫାରୀ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶିଳ୍ପରମମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ 2025'ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଲ୍ଲୁ ଭାଟ୍ଟି ବିକ୍ରମାର୍କ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁପାଲ୍ଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏଚ କିରଣ ଓ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଏମଡି ବିଜୟେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରରେ ଏହି 2ଟି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରାଯାଇଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' ପୁରସ୍କୃତ:
'ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତଥା ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଅନେକ ସଂଗଠନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ବର୍ଗରେ 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନ-ଇକୋ ଷ୍ଟେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲୀ ହୋଟେଲ (Greens—Eco Stay & Family Hotel), କ୍ଲାସିଫାଏଡ ହୋଟେଲ ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି । ସେହିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୋର ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ (Four Star Hotel) ବର୍ଗରେ 'ସିତାରା ହୋଟେଲ' ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି ।
'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି':
2000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଯାଗାରେ ପରିବ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ସିଟି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' । ମିଡିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଦି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ବିଶ୍ବର ସର୍ବବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଭାବରେ ଗିନିଜ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି' । ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଥାଏ କଳ୍ପନାର ଦୁନିଆ । ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ 3,300ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହୋଇଥାଏ ।
