ରିପୋର୍ଟ: ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 79ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା' ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି (ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ)ଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ 31 ଜୁନ 2027 ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ଚାକିରି ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଥିବା ପୋର୍ଟାଲ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ 'ବିକଶିତ ଭାରତ' ପାଇଁ ଥିବା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟୟ ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଯେ 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ।"
କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯୋଜନାର ଲାଭ:
'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା'କୁ 2ଟି ଭାଗରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅଧିନରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବେ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନରେ (EPFO)ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାନ-ଟାଇମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଏହା ଏକ ମାସର ବେସିକ ପେ (Basic Pay) ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (Dearness Allowance) ହାରାହାରି ସମାନ ରହିବ, ଯାହାର ସୀମା 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିବ । ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ କର୍ମଚାରୀର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ନଥିବ । 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଲାଭ:
ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗଟି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଅର୍ଥାତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ବିଶେଷ କରି ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବ । ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ଅତିରିକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବେ । ସେହିପରି ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।"
ଯୋଜନାର ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କମ୍ପାନୀରେ 50ରୁ କମ୍ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ୱାର୍କଫୋର୍ସରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହପିରି ଯଦି ୱାର୍କଫୋର୍ସ ସଂଖ୍ୟା 50 ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲଗାତାର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଚାକିରି କରିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, EPF ଏବଂ MP ଆଇନ, 1952 ଅନୁଯାୟୀ ଛାଡ ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏପରି ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚାଲାଣ-କମ୍-ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ECR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ UMANG ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ନୂତନ ଏବଂ ପୂର୍ବ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର (UAN) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
Expert View:
ଏନେଇ CII ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟାଲ ରିଲେସନ କମିଟିର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭାରତ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଏବଂ ଟାଟା ଅଟୋକମ୍ପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୫ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା (PM-VBRY) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଅଧିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି (inclusive growth) ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଶିଳ୍ପ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସ୍ଥିର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ସମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।"
"ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସରକାର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ମାନବ ସମ୍ବଳ (Human Capital) ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ।"