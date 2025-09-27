ETV Bharat / business

ଅକ୍ଟୋବରରୁ NPS, IRCTC ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ?

ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବଦଳିବ ରେଳ ଟିକେଟଠାରୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡର ।

ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NPS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି NPS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2025 at 5:22 PM IST

GOVT NEW RULES FROM OCTOBER 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ପୂଜା ବଜାରରେ ଏବେ ବେଶ ଜାକଜମକ । ଆଗକୁ ଦଶହରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାମାସରୁ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପକାଇ ପାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହା ସହିତ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC ୱେବସାଇଟରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାରିତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି । ରିଜର୍ଭେସନର ଲାଭ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ।

ମଲ୍ଟିପଲ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ନିବେଶ ହେବ ସହଜ:

ପେନସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା PFRDA ମଲ୍ଟିପଲ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମତାରୀମାନେ PAN କିମ୍ବା PRAN ଆଧାରରେ ଅନେକ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ।

ATMରୁ ଉଠିବ PF ଟଙ୍କା:

EPFO ​​3.0 ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଅନ୍‌ଲାଇନ ଗେମ୍‌ର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ଆସନ୍ତାମାସଠାରୁ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଆଦିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଅସଲି ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ।

LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ:

ପୂର୍ବ କିଛି ମାସ ଧରି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତମାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାମ୍ ଆହୁରି କମ୍ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 51.50 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅକ୍ଟୋବରରେ 20 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍‌

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ GST 2.0; କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ ?Nps

ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବଦଳୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ:

  • IRCTCରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଧାରିତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ
  • ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ PAN କିମ୍ବା PRAN ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ ନିୟମ
  • ATMରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଠିବ PF ଟଙ୍କା
  • ଅନ୍‌ଲାଇନ ଗେମ୍‌ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣା
  • ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

