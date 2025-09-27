ଅକ୍ଟୋବରରୁ NPS, IRCTC ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପକେଟରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ?
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ବଦଳିବ ରେଳ ଟିକେଟଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଗ୍ଯାସ ସିଲିଣ୍ଡର ।
Published : September 27, 2025 at 5:22 PM IST
GOVT NEW RULES FROM OCTOBER 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ପୂଜା ବଜାରରେ ଏବେ ବେଶ ଜାକଜମକ । ଆଗକୁ ଦଶହରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାମାସରୁ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ପକାଇ ପାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ । ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଏହା ସହିତ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।
ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । Indian Railway Catering and Tourism Corporation-IRCTC ୱେବସାଇଟରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଧାରିତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ନିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି । ରିଜର୍ଭେସନର ଲାଭ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ।
ମଲ୍ଟିପଲ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ନିବେଶ ହେବ ସହଜ:
ପେନସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବା PFRDA ମଲ୍ଟିପଲ ସ୍କିମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମତାରୀମାନେ PAN କିମ୍ବା PRAN ଆଧାରରେ ଅନେକ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ ।
ATMରୁ ଉଠିବ PF ଟଙ୍କା:
EPFO 3.0 ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଏଫ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମ୍ର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଆସନ୍ତାମାସଠାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଆଦିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା କିମ୍ବା ଅସଲି ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ।
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ:
ପୂର୍ବ କିଛି ମାସ ଧରି LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଚଳିତମାସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦାମ୍ ଆହୁରି କମ୍ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ 51.50 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅକ୍ଟୋବରରେ 20 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍
ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବଦଳୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ:
- IRCTCରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଧାରିତ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ
- ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ PAN କିମ୍ବା PRAN ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ ନିବେଶ ନିୟମ
- ATMରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଠିବ PF ଟଙ୍କା
- ଅନ୍ଲାଇନ ଗେମ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଉପରେ କଟକଣା
- ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ