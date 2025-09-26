ଅକ୍ଟୋବରରେ 20 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ Holidays ଲିଷ୍ଟ୍
ଦଶହରା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳୀ ଭଳି ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Published : September 26, 2025 at 10:34 AM IST
October 2025 Bank Holidays Odisha ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଦଶହରା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳୀ ଓ ଛଟ ପୂଜା ପାଇଁ ଦେଶରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏଥିରେ 4ଟି ରବିବାର ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ସାମିଲ ଅଛି । ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଲାଗୁ ହେବ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ । ନେଗୋସିଆବଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
- 1 ଅକ୍ଟୋବର: ନବରାତ୍ରି ସମାପ୍ତି, ମହାନବମୀ, ଦଶହରା ତଥା ବିଜୟା ଦଶମୀ/ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅଗରତଲା, ଚେନ୍ନାଇ, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଗୌହାଟୀ, ଇଟାନଗର, କାନପୁର, କୋଚି, କୋହିମା, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ସିଲଙ୍ଗ ଓ ଥିରୁବନ୍ତପୁରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 2 ଅକ୍ଟୋବର: ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଦଶହରା, ବିଜୟା ଦଶମୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 3 ଓ 4 ଅକ୍ଟୋବର: ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 6 ଅକ୍ଟୋବର: ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ପାଇଁ ତ୍ରୀପୁରା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 7 ଅକ୍ଟୋବର: ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀ ଜୟନ୍ତୀ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା/ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଓ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 10 ଅକ୍ଟୋବର: କରୱା ଚୌଥ ପାଇଁ ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 18 ଅକ୍ଟୋବର: କଟି ବିହୁ ଯୋଗୁଁ ଗୌହାଟୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 20 ଅକ୍ଟୋବର: ଦୀପାବଳୀ, ନରକ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଓ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅହମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ 25 ସହରରେ ବ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 21 ଅକ୍ଟୋବର: ଦୀପାବଳୀ ଅମାବାସ୍ଯା ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜମ୍ମୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଶ୍ରୀନଗର ଓ ନାଗପୁରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 22 ଅକ୍ଟୋବର: ଦୀପାବଳୀ, ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ ନବବର୍ଷ, ବାଲିପଦମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଡେରାଡୁନ, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଜୟପୁର, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର ଓ ପାଟନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 23 ଅକ୍ଟୋବର: ଭାଇ ଦୁଜ୍, ଭାତୃଦ୍ବିତୀୟା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଇମ୍ଫାଲ, କାନପୁର, କୋଲକାତା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଶିମଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 27 ଓ 28 ଅକ୍ଟୋବର: ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ କୋଲକାତା, ପାଟନା ଓ ରାଞ୍ଚିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
- 31 ଅକ୍ଟୋବର: ସରର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ସାପ୍ତାହିକ ଅବକାଶ: ଏସବୁ ପର୍ବ ପାଇଁ ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ( ଅକ୍ଟୋବର 11 ଓ 25 ତାରିଖ) ଓ ମାସର 4ଟି ରବିବାର ( ଅକ୍ଟୋବର 5, 12, 19 ଓ 26 ତାରିଖ) ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
|ତାରିଖ
|ଦିନ
|କାରଣ
|1 ଅକ୍ଟୋବର
|ବୁଧବାର
|ଦୁର୍ଗାପୂଜା
|2 ଅକ୍ଟୋବର
|ଗୁରବାର
|ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ/ ଦୁର୍ଗାପୂଜା
|5 ଅକ୍ଟୋବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|7 ଅକ୍ଟୋବର
|ମଙ୍ଗଳବାର
|ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା
|11 ଅକ୍ଟୋବର
|ଶନିବାର
|ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ଶନିବାର
|12 ଅକ୍ଟୋବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|19 ଅକ୍ଟୋବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
|21 ଅକ୍ଟୋବର
|ମଙ୍ଗଳବାର
|ଦୀପାବଳୀ
|25 ଅକ୍ଟୋବର
|ଶନିବାର
|ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର
|26 ଅକ୍ଟୋବର
|ରବିବାର
|ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡିଶାରେ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ । ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ବି କାମ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ।
