ନୂଆ ଆୟକର ଟିକସ ଆଇନ; ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର - NEW INCOME TAX BILL 2025

ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍‌ । ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ବିଲ । ଏହାଦ୍ବାରା ସରଳ ହେଲା ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

Published : August 17, 2025 at 5:42 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ । ପୁରୁଣା ଆୟକର ନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଆଇନ ଆସିଛି ।ତେବେ କଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ? ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ? ତାକୁ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।

ନୂଆ ଆୟକର ନୀତିକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯାଇ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ନୂତନ ବିଲ୍ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ "କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ" ହେବା ପାଇଁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସରଳୀକୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ଢାଞ୍ଚାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

Arun Kumar Sabat exclusive interview (ETV Bharat Odisha)


ନୂତନ ଆଇ-ଟି ବିଲ୍, ୨୦୨୫ର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ-
Simplification of Tax Structure ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ 50% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବର୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଟିଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରି କର ସମୟସୀମାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଏକୀକୃତ "କର ବର୍ଷ" ଧାରଣା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।



Introduction of 'Tax Year' ନୂଆ ଆୟକର ଆଇନ ଆସିବା ଫଳରେ ଏବେ କମ୍ ମାମଲା ହେବ । ନୂତନ ବିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଭାଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦୂର କରି କର ବିବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହା "ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ, ପରେ ଯାଞ୍ଚ" ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରେ । ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବାକୁ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆୟ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।


ପେନସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିହାତି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ନୂତନ ବିଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ପାଣ୍ଠିରୁ ପେନସନ୍ ପାଉଥିବା ଅଣ-କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନିତ ପେନସନ୍ ଉପରେ ଟିକସ ରିହାତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ । ଏହା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପେନସନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରଦାନ କରେ ।



କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କର, ନୂତନ ଆଇନ ଦାତବ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସହଜ କରିଛି । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହଭାଗୀତା (LLPs) ଉପରେ ବିକଳ୍ପ ସର୍ବନିମ୍ନ କର (AMT) ଆଦାୟକୁ ହଟାଇଥାଏ । ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳ କରିଥାଏ। ବିଲ୍ "ମୌଳିକ କମ୍ପାନୀ" ଏବଂ "ଉପକାରୀ ମାଲିକ" ର ପରିଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଫେସଲେସ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି ।

"ଟିକସ ଦାଖଲ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ବିଲ କ୍ଷୁଦ୍ର କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ ପାଇଁ ରିଫଣ୍ଡକୁ ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୈଧାନିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପରେ ITR ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ TDS ର ରିଫଣ୍ଡ ଦାବି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। । ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍, ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ନିୟମ ଏବଂ ଆୟ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି," କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତ ।


ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍‌ । ଲୋକସଭା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ବିଲ । ଏହାଦ୍ବାରା ସରଳ ହେଲା ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ୬୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆୟକର ନିୟମ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍‌ । ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ସୁପାରିସ୍ କରିଥିଲା । ୪୫୭୫ ପୃଷ୍ଠାର ରିପୋର୍ଟରେ ୨୮୫ଟି ସୁପାରିସ୍ କରିଥିଲା କମିଟି ।

