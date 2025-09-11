ଓଡି଼ଶା EV ନୀତି 2025 କଣ ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି କିଣିଲେ ମିଳିବ ବଡ ରିହାତି
ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ । EV ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ସବସିଡି ଦେବ ପରିବହନ ବିଭାଗ।
Published : September 11, 2025 at 3:38 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପରିବେଶ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ଇଭି ଯାନ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପରିଚାଳିତ ଗାଡିର ଚାହିଦା । ଏଥି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଣିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ସମ୍ମିଳିତ ଚିଠା ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ନୀତି 2025। ଏଥିରେ 2030 ସୁଦ୍ଧା 50 ପ୍ରତିଶତ EV ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପରିଚାଳିତ ଗାଡି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ଚିଠା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। EVଗାଡି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଗାଡିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବଡ଼ ସବସିଡି ଦେବ ପରିବହନ ବିଭାଗ।
ନୂଆ EV ନୀତିରେ ଏହି ଗାଡିରେ ରିହାତି ମିଳିବ:
ପୂର୍ବଭଳି ଦୁଇ ଚକିଆ ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ EV ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଚକିଆ, ତିନି ଚକିଆ, ବସ୍, ଟ୍ରକ ଉପରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶରେ, ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ, ସବୁଜ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ମିଶନ ପ୍ଲାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି 2021 EV ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। EV ନୀତି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ EV ନୀତି 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା EV ର ଗ୍ରହଣୀୟତା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 9 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 2027 ସୁଦ୍ଧା 30 ପ୍ରତିଶତ ev ଯାନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେହିପରି 2030 ସୁଦ୍ଧା 50ପ୍ରତିଶତ EV ପତିଚାଳିତ ଭେଇକିଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋଯସ ରହିଛି।ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗାଡି ଗୁଡିକର ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ନେଇ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଜୋରିମାନାକୁ ନେଇ ଏକ EV ଫଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ଗୁଡିକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 50 ପ୍ରତିଶତ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର EV ନୀତି 2025 ନୀତି ଅନୁସାରେ ....
2030 ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ ଚଳୁଥିବା ଗାଡି ଗୁଡିକ ଭିତରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଯେପରି EV ରହିବ,ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ EV ଭେଇକିଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 20 ହଜାରରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଡି ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡା ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ।
5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡି ବିକି ପାରିବେନି ଗ୍ରାହକ।
ଏହି ବିଲ 2030 ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଏମ ରହିବ।
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ କମ କରିବା ଓ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଏ ନୀତିରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ (ଡ୍ରାଫ୍ଟ) ନୀତି 2025ର ବିଶ୍ଳେଷଣ:
ଓଡିଶା EV ନୀତି, 2021 ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ EV ନୀତି, 2025 (ଖସଡା) ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୀତିଟି ଓଡିଶା ଭିସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ 2036 ଓ 2047 ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇ ଖସଡା ନୀତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର EV ନୀତି, 2025 (ମେ'ରେ ସୂଚିତ) ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସସଟେନେବଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ନୀତି 4.10, 2024-29 (ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ସୂଚିତ) ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ରହିଛି।
ଏହି ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା :
ବିଦ୍ୟୁତ ଯାନ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା, ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ମୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନରୁ ନିର୍ଭରତା କମେଇବା ଏବଂ ଯାନ, ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଟରୀ, ଚାର୍ଜି", ପୁନର୍ବ୍ଯବହାର, କୌଶଳ ଓ ଚାକିରି ସମେତ ଏକ ସୁଦୃଢ EV ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ଏହି ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଗୁଡିକ କଣ?
ଓଡିଶା EV ନୀତି, 2021
ଓଡିଶା EV (ଖସଡା) ନୀତି, 2025
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 -31 ଡିସେମ୍ବର 2025 (4 ବର୍ଷ) ଏହାର ବୈଧତା ରହିଛି।
31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20% EV ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍
31 ଡିସେମ୍ବର 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% EV/ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଯାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜଳବାୟୁ ଜାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ହାରିତଗୃହ ଗ୍ୟାସ କମାଇବା: ଭର୍ଜା ସୁରକ୍ଷା।
“ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଫର ବିକଶିତ ଭାରତ" ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ।
ବିକ୍ରୟ ରୂପାନ୍ତରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ: 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70% ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ଯାନ ବିକ୍ରୟ: 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80% ।
ଏହି ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :
2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ 50% EV ଗ୍ରହଣ
2W, 3W, 4W (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ପରିବହନ), ବସ୍, ପଣ୍ୟ ବୋହା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କୃଷି ଯାନ, ନିର୍ମାଣ/ମାଟି-ଖୋଦା,ଯାନରେ EV ପ୍ରଚାର କରିବା।
ପୁରୁଣା, ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଯାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ସାର୍ବଜନୀନ ଚାର୍ଜିରେ ବେସରକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଓଡିଶାରେ EV, ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଟରୀ ଓ ବ୍ୟାଟରୀ ପୁନର୍ବ୍ଯବହାର ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଭିୟିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
EV ଭାଲ୍ୟୁ ଚେନରେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ବା ଉତ୍ପାଦନ: EV ଏସେମ୍ବଲି, ଉପକରଣ, ବ୍ୟାଟରୀ ଓ ବ୍ୟାଟରୀ ପୁନର୍ବ୍ଯବହାର ପରିବେଶକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
କୌଶଳ ଓ ପ୍ରତିଭା: EV ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ଓ ପୁନର୍-ଶିକ୍ଷା।
ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି: ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ, ସର୍ଭିସ୍, ଚାର୍ଜି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପୁନର୍ବ୍ଯବହାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ମେକାନିଜମ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ସୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା।
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ପରିଚାଳନା କମିଟି 3 EV Cell ଗଠନ କରାଯିବ।
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସହାୟତା: ସାର୍ବଜନୀନ ସଚେତନତା, ଅଭିଯାନ, ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ।
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଫେଇ ଉପକରଣ ରୋବଟ ନିୟୋଜନ କରି ସଫେଇ କରାଯିବ।
ନଦୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନଦୀର ମୋଡକୁ ବିଶ୍ଲେଷଣାମୂଳ ପ୍ରତିକାର କରାଯିବ।
ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସମନ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର।
ଆମେ 480 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଉପକୂଳରେ ଜଳବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଅଧିକନ୍ତୁ 2028 ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଉପକୂଳରେ ବହୁ ଜଙ୍ଗଲ କରି 25 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ।
ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସଂଖ୍ୟା 14 ରୁ 24କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର।
MIS ପରିଚାଳନା ଓ ଭକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ।
ଜଳକାରଖାନାର କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନର ହାରକୁ କମାଇ ଶୂନ କରିବା ପାଇଁ କଳକାରଖାନାଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ।ଏଥିପାଇଁ ସବୁଜ କଳକାରଖାନା ନୀତି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଲଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁଜ ଜୀବିକା ଏବଂ ସବୁଜ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ।
ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ପୂନରବିକାଶ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବହନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ।
ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ଯୁନିକ ପାଳ କିଣିବା ଉପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିକି 60 ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ।
ରାଜ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପରିଷଦ (SCTE&VT) EV ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ।ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ EV ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାୱାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନାକୁ ଶିଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ EV କେନ୍ଦ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବ।
ଏହି ନୀତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ଅତି କମରେ 500 ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା (ପ୍ରତି ବର୍ଷ 100 ଜଣ), ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) OEM ସହିତ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ EV ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।
ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ EV ସେଲ୍ ସହିତ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଦାଇତ୍ୱ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିବ।
ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତି 2025 ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଗତିଶୀଳତାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ରଣନୀତିକୁ ଆପଣାଯାଇଛି ଯାହା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି।
EV ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ,କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 100 କିମି ଉପରେ ଯାଉଛି ।ବହୁ ସ୍ଥାନରେ EV ଚାରଜିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ।
EV (ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ): ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜ୍ୱଳନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯାନ।
ଓଡ଼ିଶା EV ପାଣ୍ଠି: EV ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ R&D କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଠି। ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (UEI): EV ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ।
EV ଭେଇକିଲ ଦୁଇ ଚକିଆ IC 67 ରେ ପ୍ଲଗ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି ଫଂଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।ଯଦି ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ RSA ବା ରୋଡ ସାଇଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାର ସହାୟତା ନିଆଯାଇପାରେ। EV ଯାନ ଯୋଗୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହେଉଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ହେଲେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ହେଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ମୋଟର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ।
ପରିବହନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 65,977 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EVs) ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା 2023ରେ 44,545 ଥିଲା।ରାଜ୍ୟରେ EV ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ବର୍ଷ-ସାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 2023ରେ ଉଚ୍ଚ ହାରରୁ 2024ରେ 48%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ EV ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ହେଉଛି।
ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି: ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ କମ ପ୍ରଭାବ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଅଭାବକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସରକାର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ରାଜ୍ୟ ଇଭି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 230 କୋଟି ଟଂକା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି।
କେବଳ ଇଭି ଭେଇକିଲ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସବସିଡି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ଏହାକୁ କିଭଳି ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିହେବ ଅର୍ଥାତ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତକୁ ଇଭି ଭେଇକିଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚାରଜିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 150 ଉପରେ ଚାରଜିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିବହନ ନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଫାଇନ ଗୁଡିକକୁ ନେଇ ଇଭି ଫଣ୍ଡ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର