New Rules In September: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏହି ୬ ନିୟମ - 6 Major New Rules In September

Published : 4 hours ago

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଫଳରେ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ 6ଟି ନିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆଉ ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଜାଣନ୍ତୁ । 1. LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦର: ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତ ମାସରେ LPGର ବ୍ୟବସାୟିକ ମୂଲ୍ୟ 8ଟଙ୍କା 50ପଇସା ବୃଦ୍ଧିପାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲିଟର ପିଛା 30ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଦର । 2. ATF ଏବଂ CNG-PNG ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ସିଏନଜି ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏୟାର ଟରବାଇନ ଇନ୍ଧନ ବା ATF ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 3. TRAIର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବା ନୂଆ ଟେଲିକମ ଗାଇଡଲାଇନ । ଯାହାକି ଫେକ୍ କଲ ଓ ମେସେଜରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଟେଲିକମ ରେଗୁଲେଟୋରୀ ଅଥୋରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (TRAI) ଏନେଇ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । 6 Major Rules That Might Change Household Budget from September 1 (ETV Bharat)

4. ବଦଳିବ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମ: 4. ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ନିୟମାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର ରହୁଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର ମିଳିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି IDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 18ରୁ 15 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । 5. DA ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DA ବଢାଇପାରନ୍ତି ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 50% ଥିବାବେଳେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 53% ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । 6. ଫ୍ରି ଆଧାରକାର୍ଡ ଅପଡେଟର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି: ଆଧାରକାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜର ଆଧାରକାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ । ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ଢାଞ୍ଚାର ସମନ୍ବୟ - Housing Finance Companies ସୌଜନ୍ୟ: RKC

