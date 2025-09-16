ETV Bharat / business

ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ITR ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ 7.3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ । ଶେଷ ଦିନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫାଇଲିଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆୟକର ବିଭାଗ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16) କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ 7.3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷର 7.28 କୋଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । -ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲନକେଲ ଟିକସଦାତା 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ (CBDT) ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଚ କରି କହିଛି ଯେ, "ଆଇଟିଆରର ଫାଇଲିଂକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ (16ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।"

ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବର୍ଷ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଇଟିଆର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଗତକାଲି ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏଥିସହ ସୋମବାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଗ୍ରିମ ଟିକସ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଇଟିଆର ଦାଖଲକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରାଉଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ

ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଇଟିଆର୍ ଫାଇଲର୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଉଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛି । ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଆକ୍ସେସ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିଦେବ ।

"ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକାଲ ସିଷ୍ଟମ/ ବ୍ରାଉଜର ସେଟିଂସ୍‌ ଯୋଗୁଁ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଆକ୍ସେସ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।" ଏକ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି । ତଥାପି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକୁ ଫଲୋ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସିଷ୍ଟମ୍/ବ୍ରାଉଜର ସେଟିଂସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ," ଏହା X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି, ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଇ-ଟି ପୋର୍ଟାଲରେ ଚିକସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ AIS ଡାଉନଲୋଡ କରିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଚାଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

