Increase in India Forex Reserves, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 4.747 ଆରବ ଡଲାରରୁ ବଢି 693.618 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ଦେଉଛି ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) ନିଜର ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁପୂରକ(Weekly Statistical Supplement)ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା 9.32 ଆରବ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର, 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବାଧିକ 704.89 ଆରବ ଡଲାର ସ୍ଥର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।
ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା:
ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନେଟାରି ପଲିସି ବୈଠକ ପରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ମୁଦ୍ରା 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପର୍ଯାପ୍ତ । ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିସମ୍ପତ୍ତି (FCA), ଯାହା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ, ତାହା ଏବେ 583.979 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାର:
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାରରେ 86.160 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି । 2023 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 58 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଏଥିରେ 71 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ 20 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2025ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା 53 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ?
ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ବା ଫରେନ ରିଜର୍ଭସ୍ କୌଣସି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ବାରା ରଖାଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାପାନୀ ୟେନ ଓ ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ RBI ଡଲାର ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଲେ ଡଲାର କିଣିଥାଏ ।