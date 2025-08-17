ETV Bharat / business

କାମ ଦେଉନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲିଆଖି ! ବଢୁଛି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର - INCREASE IN INDIA FOREX RESERVES

ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲିଆଖି ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲିଆଖି ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢୁଛି ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read

Increase in India Forex Reserves, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 4.747 ଆରବ ଡଲାରରୁ ବଢି 693.618 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ଦେଉଛି ।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) ନିଜର ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁପୂରକ(Weekly Statistical Supplement)ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା 9.32 ଆରବ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର, 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବାଧିକ 704.89 ଆରବ ଡଲାର ସ୍ଥର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।

ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା:

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନେଟାରି ପଲିସି ବୈଠକ ପରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ମୁଦ୍ରା 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପର୍ଯାପ୍ତ । ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିସମ୍ପତ୍ତି (FCA), ଯାହା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ, ତାହା ଏବେ 583.979 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି।

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାର:

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାରରେ 86.160 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି । 2023 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 58 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଏଥିରେ 71 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ 20 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2025ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା 53 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି: ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ 300 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ?

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ବା ଫରେନ ରିଜର୍ଭସ୍ କୌଣସି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ବାରା ରଖାଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାପାନୀ ୟେନ ଓ ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ RBI ଡଲାର ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଲେ ଡଲାର କିଣିଥାଏ ।

Increase in India Forex Reserves, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର 4.747 ଆରବ ଡଲାରରୁ ବଢି 693.618 ଆରବ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଭାସ ଦେଉଛି ।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI) ନିଜର ନୂତନ ସାପ୍ତାହିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁପୂରକ(Weekly Statistical Supplement)ରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାର ଅତ୍ୟଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା 9.32 ଆରବ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର, 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସର୍ବାଧିକ 704.89 ଆରବ ଡଲାର ସ୍ଥର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ।

ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥିରତା:

ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମନେଟାରି ପଲିସି ବୈଠକ ପରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ମୁଦ୍ରା 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପର୍ଯାପ୍ତ । ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିସମ୍ପତ୍ତି (FCA), ଯାହା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ, ତାହା ଏବେ 583.979 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି।

ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାର:

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ(RBI)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣଭଣ୍ଡାରରେ 86.160 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରହିଛି । 2023 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 58 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2022 ମସିହାରେ ଏଥିରେ 71 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ 20 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । 2025ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହା 53 ଆରବ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଲି ଆଖି: ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ 300 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ?

ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ବା ଫରେନ ରିଜର୍ଭସ୍ କୌଣସି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ବାରା ରଖାଯାଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଥିବା ବେଳେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାପାନୀ ୟେନ ଓ ପାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ଲିଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଥାଏ । ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ RBI ଡଲାର ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଲେ ଡଲାର କିଣିଥାଏ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RBI GOVERNOR SANJAY MALHOTRAINDIA FOREX RESERVESMONTARY POLICY MEETING RBITRUMP ECONOMIC TRADE TARIFFSINCREASE IN INDIA FOREX RESERVES

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.