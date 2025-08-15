ETV Bharat / business

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା । ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଉପହାର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ୍‌ ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନେଇ "ନୂତନ ପିଢି GDT ସଂସ୍କାର" ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯାହା ହାଉସହୋଲ୍ଟ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଟିକସ ଭାର କମ୍‌ କରିବ । ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶାସନ, ଟିକସ, ଓ ସାର୍ବଜନିକ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର କର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢିରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆଣି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା ।"

ଦୀପାବଳିରେ ଡବଲ ଉପହାର:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GST ହାର ବ୍ୟାପକ ହାର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥର ଦୀପାବଳିକୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣ କରିବି । ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ନାଗରିକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇବେ । ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ GSTରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛୁ । ଏଥର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର GST ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ୍ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ ।"

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (MSME)ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କଞ୍ଜପସନ ଉଭୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

