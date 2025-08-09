Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ - BANK ACCOUNT MINIMUM BALANCE RULE

ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ପରିମାଣ 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ICICI Minimum Average Balance
ICICI Minimum Average Balance (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ (Saving Account)ରେ ମିନିମମ୍‌ ଆଭରେଜ ବାଲାନ୍ସ (Minimum Average Balance) ରଖିବା ନିୟମ ହଟାଇ ଦେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, କିଛି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି । କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି । ନଚେତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କଟିଯିବ । ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ICICI ଏହାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି ।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି

ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (Bank Of Baroda), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ(Indian Bank), କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ (Canara Bank), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Punjab National Bank), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(Bank of India) , ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Union Bank of India) ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (State Bank of India) ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ।

ICICI Minimum Average Balance
ICICI Minimum Average Balance (Bank)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଉ ରହିବନି ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ଟେନସନ୍, ଏହି ବ୍ଯାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କା

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ? PIB ରଖିଲା ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି

କଣ ରହିଛି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ:

  • ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 1 ପରଠାରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରୁ କମ୍‌ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରିବ ।
  • ମେଟ୍ରୋ (Metro) ଏବଂ ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଜ (Urban) ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପେନାଲ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବା ପଡ଼ିବ । ନୋଚେତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇବ ।
  • ସେହପିରି ସେମି-ଅର୍ବାନ (Semi-Urban) ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି । ସେମି-ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ 25,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
  • ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 2,500 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।
  • ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କିମ୍ବା ATM ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାସ ଜମା (cash deposits) କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମ 3ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନେବ । ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ ଉଠାନ୍ତି (cash withdrawal), ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
  • ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4.30ରୁ ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ATM ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାସ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ନେବ ।
  • ଏହା ସହିତ, ଦେଶର 6ଟି ମେଟ୍ରୋ ସହର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଣ-ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରୁ 3ଟି ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିହେବ । ଏହା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ 23 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ 8.50 ଟଙ୍କା ନେବ ।
  • ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ 1 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶର କିଛି ବଛାବଛା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ (Saving Account)ରେ ମିନିମମ୍‌ ଆଭରେଜ ବାଲାନ୍ସ (Minimum Average Balance) ରଖିବା ନିୟମ ହଟାଇ ଦେଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, କିଛି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି । କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି । ନଚେତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କଟିଯିବ । ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ICICI ଏହାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି ।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି

ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (Bank Of Baroda), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ(Indian Bank), କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ (Canara Bank), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Punjab National Bank), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(Bank of India) , ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Union Bank of India) ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (State Bank of India) ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ।

ICICI Minimum Average Balance
ICICI Minimum Average Balance (Bank)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆଉ ରହିବନି ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ଟେନସନ୍, ଏହି ବ୍ଯାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କା

ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ? PIB ରଖିଲା ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି

କଣ ରହିଛି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ:

  • ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅଗଷ୍ଟ 1 ପରଠାରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରୁ କମ୍‌ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରିବ ।
  • ମେଟ୍ରୋ (Metro) ଏବଂ ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଜ (Urban) ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପେନାଲ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍‌ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବା ପଡ଼ିବ । ନୋଚେତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇବ ।
  • ସେହପିରି ସେମି-ଅର୍ବାନ (Semi-Urban) ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି । ସେମି-ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ 25,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
  • ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 2,500 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।
  • ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କିମ୍ବା ATM ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାସ ଜମା (cash deposits) କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମ 3ଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ନେବ । ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ ଉଠାନ୍ତି (cash withdrawal), ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
  • ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 4.30ରୁ ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ATM ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାସ ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ନେବ ।
  • ଏହା ସହିତ, ଦେଶର 6ଟି ମେଟ୍ରୋ ସହର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଣ-ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରୁ 3ଟି ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିହେବ । ଏହା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ 23 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ 8.50 ଟଙ୍କା ନେବ ।
  • ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ 1 ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

ICICI BANK MINIMUM BALANCEICICI BANK NEW RULEICICI SAVING ACCOUNTMINIMUM AVERAGE BALANCEBANK ACCOUNT MINIMUM BALANCE RULE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.