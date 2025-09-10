GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ ରିହାତି
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ GST ସଂସ୍କାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା GST ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
Published : September 10, 2025 at 8:30 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଯାଉଛି । ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ GST ସଂସ୍କାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା GST ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଲାଭ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଜନସାଧାରଣ ପାଇ ପାରିବେ । ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଉପଭୋକ୍ତା । ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଶେଷରେ GST ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା । ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୀମାଧାରୀ ।
ଟିକସ ମୁକ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା:
ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ, ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା । ଠିକ ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି । ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା GST ସଂସ୍କାର ଅଣାଯିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ସୁବିଧା ଏବେ ହାତ ପାଆନ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମକୁ ଜିଏସଟିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୀମାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ କଭରେଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ୧୮% ଟିକସ ଲାଗୁଥିଲା ।
ପଲିସି ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ ଟିକସ:
GST ପରିଷଦ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ GST ହାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏବେଠାରୁ, ପଲିସି ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ରହିବ ନାହିଁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏବେଠାରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇବା ସହଜ ହେବ ।
ପୁରୁଣା ପଲିସି ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଲିସି ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପରେ କୌଣସି ପଲିସି ରିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 18% ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଲିସି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପଲିସି (Individual life policy), ULIP (Unit Linked Insurance Plan) କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ପଲିସି (Endowment Policy) । ଏସବୁ ଉପରେ GST ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପଲିସି ରିନ୍ୟୁ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ GST ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୀମା ମହଙ୍ଗା ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । କମ ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା । ଏବେ ଟିକସ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବୀମା କିରାବ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
GST ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ:
ନୂତନ ପଲିସି: ଯଦି ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ପଲିସି କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ GST ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।
ନୂତନୀକରଣ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନବୀକରଣ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ପରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ନବୀକରଣ ତାରିଖ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପରେ ବୀମାକାରୀମାନେ GST ଫେରସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
କେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ:
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତ କହିଛନ୍ତି, "GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଉପରୁ GST ଛାଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହାର ସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ନେଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା Premiumରୁ GST ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ GST ଛାଡ଼କୁ ନେଇ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଆମେ ଯେଉଁ GST ଦେଉଥିଲେ, ତାହାକୁ ସମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପୈଠ କରୁଥିଲେ । ଏବେ ସରକାର GST ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।"
ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୀମା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଭରେଜକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ପଡିବ ।
ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏଚ୍ଏସବିସି ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାୟ ୧୫% ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୫,୦୦୦ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଲିସିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪,୫୦୦ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଯୁବ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୀମାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିପାରିବ ।
ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଲଭତା-ଜିଏସଟି ହଟାଇବା ସହିତ, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମାକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିଵ ।
ଉଚ୍ଚ ବୀମା ପ୍ରବେଶ-କମ ପ୍ରିମିୟମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୀମା ବାଛିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାର କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଏହି ଛାଡରେ ପରିବାରର ଫ୍ଲୋଟର ପଲିସି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ । ଯାହା ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଜିଏସଟି ଛାଡ-ଟର୍ମ ଲାଇଫ୍, ୟୁଲିପ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ପଲିସି ସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା-ପରିବାର ଫ୍ଲୋଟର ପଲିସି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଭର ସମେତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକୁ GST ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
Premium କମିଲେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିମିୟମରେ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ:
|ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 10,000 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 11,800 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ, ଆପଣ କେବଳ 10,000 ପ୍ରିମିୟମ ଦେବେ । ଅର୍ଥାତ ଆପଣ 1,800 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ।
|20,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମରେ ବାର୍ଷିକ 3,600 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
|30,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମରେ 5,400 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
|40,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମରେ 7,200 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
|50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରିମିୟମରେ ମୋଟ 9,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
|ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ 18 ହଜାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ।
ପଲିସିର ମୂଳ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଟିକସ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପଲିସି ନେଉଥିଲୁ କିମ୍ବା ରିନିୟୁ (Renew) କରୁଥିଲୁ, କେବଳ ଏହାର ମୂଳ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଲିସି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା, ତେବେ ଏହି 20 ହଜାରର 18 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, 20 ହଜାରର 18 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ହେଉଛି 3,600 ଟଙ୍କା । ଆପଣ ପଲିସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୋଟ 23,600 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ଟିକସ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ, ଏହା ଏବେ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣ କେବଳ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବେ । ଅର୍ଥାତ 3,600 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରେ 18% GST ଏକ ବଡ଼ ବୋଝ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଟିକସ ଛାଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ବୀମା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ସମସ୍ତେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ । ସରକାରର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପଲିସି କ୍ରୟ କରିବେ, ସେମାନେ GST ମୁକ୍ତ ପଲିସି ପାଇବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୀମା Renewal କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ GST ମୁକ୍ତ premium ଦେବେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ରହିଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ
- CARE
- NIVA BUPA
- ADITYA BIRLA
- MANIPAL SIGNA
- STAR
- GALAXY
କେତେ ପ୍ରକାରର ବୀମା:
ବୀମା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଟେ । ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଏକ ପଲିସି କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି । ପଲିସି ମୁତାବକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରିମିୟମ ଭାବେ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିବଦଳରେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପଲିସିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରୋଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି, କ୍ଷତି କିମ୍ବା ବିପଦ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭରଣା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ପ୍ରକାରର ବୀମା ରହିଛି ।
ବୀମା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର
1. ଜୀବନ ବୀମା (Life Insurance):
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ...
- ଟର୍ମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ (Term Life Insurance)
- ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ପଲିସି (Endowment Policy)
- ହୋଲ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ (Whole Life Insurance)
- ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ସ (Child Plans)
- ପେନସନ ପ୍ଲାନ୍ସ (Pension Plans)
- ୟୁନିଟ ଲିଙ୍କଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ସ (Unit Linked Insurance Plans)
2. ସାଧାରଣ ବୀମା (General Insurance)
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହନ ତଥା ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପଡିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ, ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଜୀବନ ବୀମା (Life Insurance)
- ଗାଡ଼ି ବୀମା (Vehicle Insurance)
- ଘର ବୀମା (Home Insurance)
- ଭ୍ରମଣ ବୀମା (Travel Insurance)
- ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବୀମା (Fire Insurance)
- ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ବୀମା (Marine Insurance)
- ବ୍ୟବସାୟିକ ବୀମା (Business Insurance)
ଉପକୃତ ହେବେ ଅଧିକ ଲୋକ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଉପରୁ GST ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଉପରୁ 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଛାଡ଼ ଏବେ ବହୁ ସୁବିଧା ହେବ । ଷ୍ଟାଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ରଥ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବୀମା ଉପରୁ GST ହଟିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ Premium ପାଇଁ ହାରାହାରି 25 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ GST 18 %ରେ 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏବେ GST ଛାଡ଼ ହେବାରୁ 5 ହଜାର କମିଯିବ । ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ । ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମାକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ
ନୂଆ ଆୟକର ଟିକସ ଆଇନ; ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅରୁଣ କୁମାର ସାବତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର
ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ରଥ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ (2024 -25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ) ପାଖାପାଖି 21 ହଜାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ 52ରୁ 53 କୋଟିର ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ । 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଏବେ ସେଭିଂ ହେବ । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଲୋକ ଏଥର ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ । ଗତ ମାସରେ 6 ପ୍ରିମିୟମ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2200 ନୂଆ ପଲିସି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର