HDFC Bank Minimum Average Balance Rule: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ସଞ୍ଚୟ ଖାତା (Saving Accounts)ରେ ମିନିମମ୍ ଆଭରେଜ୍ ବାଲାନ୍ସ (Minimum Average Balance)ରଖିବା ନିୟମକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟ୍କୁ ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଏବେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ।
ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ICICI ପରେ ଏବେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଲିମିଟକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ନିୟମ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି । ଏବେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ମାସିକ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ (Monthly Minimum Average Balance) 25000 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 10 ହଜାର ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା । ଏବେ ବ୍ଯାଙ୍କ ଏହାକୁ ଆହିରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ମାସିକ ଆଭରେଜ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟ (25 ହଜାର) ତଳେ ରୁହେ ତେବେ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ଏହି ନିୟମ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ଯ । ପୂରୁଣା ଖାତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା?
- ଅଗଷ୍ଟ 1 ପୂର୍ବରୁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଖାତାରେ ମେଟ୍ରୋ (Metro) ଓ ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚ (Urban Branches)ରେ ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 25 ହଜାର କରିଛି ।
- ସେମି-ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚ (Semi-Urban Branches)ରେ ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ 5000 ହଜାର ରଖିବାର ନିୟମ ଥିଲା । ଏବେ ଏହା 25 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ସେହିପରି ରୁରାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ (Rural Branches)ରେ ପୂର୍ବରୁ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ 5 ହଜାର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 10 ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଛି HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ।
ପୂର୍ବରୁ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ 1 ପରଠାରୁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଲିମିଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- ମେଟ୍ରୋ (Metro) ଏବଂ ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଜ (Urban) ପାଇଁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପେନାଲ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବା ପଡ଼ିବ । ନୋଚେତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇବ ।
- ସେହପିରି ସେମି-ଅର୍ବାନ (Semi-Urban) ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାଁନ୍ତି । ସେମି-ଅର୍ବାନ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 25,000 ଟଙ୍କା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ରାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 2,500 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଉ ରହିବନି ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ଟେନସନ୍, ଏହି ବ୍ଯାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କା
ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ସୀମା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି
ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା (Bank Of Baroda), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ(Indian Bank), କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ (Canara Bank), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (Punjab National Bank), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(Bank of India) , ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Union Bank of India) ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (State Bank of India) ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ