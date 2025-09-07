ETV Bharat / business

ମହଙ୍ଗା ହେବ ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍‌ ଅର୍ଡର, ଏବେ ଗଣିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା

ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ବିଗି  ଓ ମ୍ୟାଜିକପିନ୍ ଭଳି ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି କମ୍ପୀନୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ।

Food Delivery Costlier
Food Delivery Costlier (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଅନଲାଇନରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର । ଜୋମାଟୋ (Zomato), ସ୍ବିଗି (Swiggy) ଓ ମ୍ୟାଜିକପିନ୍ (Magicpin) ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି କମ୍ପୀନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । କାରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

Food Delivery Player Platform Fees Hike:

ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି କମ୍ପୀନୀ ସ୍ବିଗି, GST ସମେତ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି (Platform Fees) 15 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜୋମାଟୋ GST ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି 12.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ, ମ୍ୟାଜିକପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ପ୍ରତି ଅର୍ଡର 10 ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି । ଫଳରେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ।

ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା 18 ପ୍ରତିଶତ GST ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ଜୋମାଟୋ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପିଛା ପ୍ରାୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସେହିପରି ସ୍ୱିଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 2.6 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

MagicPin Spokesperson Reaction:

ମ୍ୟାଜିକପିନର ମୁଖପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍‌ ଏଜେନ୍ସି PTIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମ୍ୟାଜିକପିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଫିଡ୍‌ ଡିଲିଭରି ଖର୍ଚ୍ଚ (food-delivery costs) ଉପରେ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଦେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ GST ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମର କଷ୍ଟ୍‌ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର (cost structure)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ । ତେଣୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜିଏସଟି ବୃଦ୍ଧିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପିଛା ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି 10 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଫୁଡ୍‌ ଡେରିଭରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ କମ ।" ସେପଟେ PTI ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଇ-ମେଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

GST 2.0:ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ 5%କୁ ହ୍ରାସ; କ୍ଷୀର, ପନିର, ପାଉଁରୁଟି ଏବେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ

ନିକଟ ଅତୀତରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ମ୍ୟାଜିକପିନ ଭଳି ଫୁଡ୍‌ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଏକକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଏକତ୍ର ମିଳିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

GST REFORMS IMPACT FOOD DELIVERYFOOD DELIVERY COSTLIERFOOD DELIVERY PLATFORM FEES GSTNEW GST RULE FOOD DELIVERYONLINE FOOD DELIVERY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.