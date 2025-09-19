ETV Bharat / business

EPFO ଲଞ୍ଚ କଲା Passbook Lite, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍‌ରେ ଜାଣନ୍ତୁ PFର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ

EPFO 3.0ରେ ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ୍, ସହଜ PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଅନଲାଇନ୍ ଆନେକ୍ସର K ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସରଳ ।

EPFO launches Passbook Lite
EPFO launches Passbook Lite (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 6:16 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇପିଏଫଓ ବା କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ନୂଆ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛି । ଏହାର EPFO ​​3.0 ସଂସ୍କାର ଅଧୀନରେ ଅନେକ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ । ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଏହି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବ ।"

ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟର ଆରମ୍ଭ:

EPFO ତାର ନୂଆ ସଂସ୍କାରରେ "ପାସବୁକ୍ ଲାଇଟ୍" ନାମକ ଫିଚରର ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଚର ଅନୁସାରେ, EPFO ସଦସ୍ୟମାନେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଉଠାଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଲାନ୍ସକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାସବୁକ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏକ ପୃଥକ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଡୁଆଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଏବେ ନୂତନ ଫିଚରରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ପାସବୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପୋର୍ଟାଲରେ ଏହାକୁ ଦେଖି ପାରିବେ ।

PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବେ ସହଜ:

ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଅନୁଯାୟୀ, ଚାକିରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଫର୍ମ 13ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା Annexure K (ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର) କେବଳ PF କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ସଦସ୍ୟମାନେ EPFO ​​ପୋର୍ଟାଲରୁ ସିଧାସଳଖ Annexure K ଫର୍ମର PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର PF ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ API ସମନ୍ୱୟ:

ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି 3.0 ସଂସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସମସ୍ତ API ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକୀକୃତ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ । କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।"

ସମାଧାନ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ:

ଏହି ସଂସ୍କାରରେ EPFO ​​ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ରାଶି ଉଠାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିବ । ଅନେକ ମାମଲାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହାୟକ କମିଶନର କିମ୍ବା ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା PF ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସମାଧାନ, ଅଗ୍ରିମ, ଫେରସ୍ତ, ଚେକ୍/ECS/NEFT ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଧ ସମାୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

