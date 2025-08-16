Trump semiconductor Tariffs ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଓ ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ନୂତନ ଟାରିଫ ବା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଲାସ୍କାଠାରେ ଋଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡ଼ିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ 300% ଟାରିଫ:
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଳ୍କ ଆଗାମୀ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁହେବ। ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲାଗିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଟାରିଫର ମାତ୍ରା 100 ପ୍ରତିଶତରୁ 200 ପ୍ରତିଶତ ଏପରି କି 300 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଆମେରିକାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁନଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଏପରି କରି ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
ବିଦେଶୀ ଚିପ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି:
ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ବିଦେଶରୁ ଔଷଧ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଚିପ୍ସ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତର୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ଚିପ୍ସ ଉପରେ କମ ନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦନ (ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦେଶ ପକ୍ଷେ ହିତକର ।
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କାର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ । ଟାରିଫ ବଢିବା ଦ୍ବାରା ସିଧାସଳଖ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ମୋବାଇଲ, କାର ଓ ଟିଭି ଭଳି ଉପକରଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ । ହେଲେ ଏହି ଟାରିଫ ମାଡ଼ରୁ ଆପଲ(Apple)କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳୁଛି । ଆପଲ(Apple) କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେରିକାରେ 600 ଆରବ ଡଲାରର ନିବେଶ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଜାରି ନରହେ, ତେବେ ଋଷର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନୂତନ ଭାବେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ।
ଭାରତ ଓ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ:
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟାପକ ଟାରି୍ଫ 25 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 27ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ସମୁଦାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ଓ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ