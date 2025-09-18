UPI QR କୋଡ଼ ସ୍କାନରେ ଉଠିବ ଟଙ୍କା, ଦରକାର ପଡିବନି ATM କାର୍ଡ଼

ETV Bharat / business

Published : September 18, 2025 at 8:41 PM IST

UPI Transaction in Cash Withdrawal,ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ATM ଭଳି କାମ ଦେବ UPI । ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେବ ସହଜ । UPI ସ୍କାନ କରି ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ । ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା NPCI ଦେଶରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେ୍ସ ଆଉଟଲେଟ(BC) ଗୁଡ଼ିକରେ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏନେଇ NPCI, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅନୁମତି ମାଗିଛି ।

RBI ଏହାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରେ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଭଳି ସହଜ ହୋଇଯିବ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ UPIରେ ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ ?

  • ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା UPI ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ
  • ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେ୍ସ ଆଉଟଲେଟ (BC)ର QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ
  • ପେମେଣ୍ଟ ଅଥରାଇଜ ହେବା ପରେ କ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା କଟି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେ୍ସଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ରେଡିଟ ହୋଇଯିବ ।

କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ବାରା ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ସୀମା ଟାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରତି 1000 ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଯଦି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଲିଯାଏ ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପ୍ରତି 10,000 ଟଙ୍କା ରହିବ ।

ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ?

ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହର ଅର୍ଥନୀତି ନିକଟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେ୍ସ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେ୍ସ ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି । ଏପରିକି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଆଧାରକାର୍ଡ ଆଧାରିତ ସର୍ଭିସ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ନେଟୱାର୍କରେ UPIକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରି NPCI ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିପାରେ । ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପଡେଟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନେକ ସହାୟକ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଇବର ଫ୍ରଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିବ । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ UPI ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୋକାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଭଳି ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା NPCI ନିକଟରେ ହିଁ UPI ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ UPI ଜରିଆରେ କେବଳ ପେମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଇଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହିତ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଏହି ଟାଞ୍ଜାକ୍ସନର ସୀମା(Limit) ମଧ୍ୟ ବଢାଯାଇଛି । ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

