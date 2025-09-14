କାଲିଠୁ UPI ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଦଳିବ ସର୍ବାଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଲିମିଟ
NPCIର ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ।
Published : September 14, 2025 at 5:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ UPI ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ(UPI) ଦ୍ବାରା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା NPCIର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣର ପରିସୀମା ବଢାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯିବ । ଏହା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଅଟେ । ପେମେଣ୍ଟରେ ଲିମିଟ ଲାଗୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ।
ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନର ଲିମିଟ୍:
UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । NPCI କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସହଜ ହେବ ।
ନିବେଶ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାର ସୀମା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲିମିଟକୁ ବଢାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ନିବେଶକ ଓ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ।
ସରକାରୀ ଦେୟ ଓ GEM ପୋର୍ଟାଲ:
ସରକାରୀ-E-Marketplace ବା GEM ପୋର୍ଟାଲରେ ଏବେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ 5ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୀମା କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା । ଏହି ସୀମାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ, ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଭଳି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବିଲ୍ସ:
ଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ UPI ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା ବଢାଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଓ ଦୈନିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିପାରିବେ ।
ଗହଣା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା:
ଗହଣା ଆଦି କିଣିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଥିଲା । ଆପଣ ଏହି ମଧ୍ୟମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯେପରି ଟର୍ମ ଜିପୋଜିଟରେ ଡିଜିଟାଲ ଅନବୋର୍ଡିଂ ଦ୍ବାରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ।
P2P ପେମେଣ୍ଟର ସୀମା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପେମେଣ୍ଟର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିଛି ।
