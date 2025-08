ETV Bharat / business

ଆଉ ରହିବନି ସେଭିଙ୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ଟେନସନ୍, ଏହି ବ୍ଯାଙ୍କ ଖାତାରୁ କଟିବନି ଟଙ୍କା - BANK ACCOUNT MINIMUM BALANCE RULE

No Penalty on Minimum Balance ( ETV Bharat Graphics )

BANK ACCOUNT MINIMUM BALANCE RULE ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ (Savings Account) ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖାତାରେ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ (Minimal Balance) ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜମାରୁ କମ ଟଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଆଦାୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଯାଙ୍କ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । କାରଣ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ କିପରି ଗଣନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ଥାଆନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ନଚେତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବାଲାନ୍ସ କଟିଯିବ । ମାତ୍ର ଏହା ସେଭଳି କିଛି ନୁହେଁ । ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ଦୈନିକ ହିସାବ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ମାସ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ ।

କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଟାଇଲେ ମିନିମମ ବାଲାନ୍ସ ନିୟମ:

ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍‌ ବରୋଦା (Bank Of Baroda), ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ (Indian Bank), କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ (Canara Bank), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଯାଙ୍କ (Punjab National Bank), ବ୍ଯାଙ୍କ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ (Bank of India) ଓ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ (State Bank of India) ମିନିମମ୍‌ ବାଲାନ୍ସ ରୁଲକୁ ହଟାଇ ହେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Union Bank of India) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।

Union Bank of India:

ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UBI) ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଅନିର୍ବାଯ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।

