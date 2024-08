ETV Bharat / bharat

'ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି'; Sorry ମାଆ.., ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପୁଅ - Son Killed Mother

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି । "Sorry ମାଆ । I Miss You ମାଆ । ଓମ୍‌ ଶାନ୍ତି । ନିଜ ମାଆକୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମାଆ ଫଟୋ ସହ ଏଭଳି କିଛି ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ପୁଅ । ତେବେ ନିଜ ମାଆକୁ ଯଦି ପୁଅ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା । ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

ମାଆକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପୁଅ:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁଜୁରାଟ ରାଜକୋଟ ସହର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରୋଡର ଭାଗବତ ସିଂ ଗାର୍ଡେନର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ୪୬ ବର୍ଷିୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଖୋଦ ନିଜ ଜନ୍ମ କାଲ ପୁଅ । ଆଉ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପୁଅ । ତେବେ ସୋସିଆଲ ପିଡ଼ିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଯେ "I Kill My To My Mom. Loss My Life, Sorry Mom , Om Shanti, Miss You Mom" । ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏନେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରି ଜଣାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଯୁବକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଏହାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ମାକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ: