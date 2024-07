ETV Bharat / bharat

ବିଶ୍ବକୁ ଘାରିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା: ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ଟପିବ ୧୦୦୦ କୋଟି ! ଶୀର୍ଷରେ ଭାରତ - World Population Day 2024

ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ: ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସହ ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ତଥା ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଦାରିଦ୍ର ତଥା ପରିବେଶର ଅବନତି ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ୨୦୨୪ (ETV Bharat Odisha)

୧୦ଟି ଜନବହୁଳ ଦେଶ:

ବିଶ୍ୱରେ ୧୦ଟି ଦେଶ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଭାରତ, ଚୀନ, ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ନାଇଜେରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ବାଲାଂଦେଶ, ଋଷିଆ, ଇଥିଓପିଆ ଇତ୍ୟାଦି । ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାଟିକାନ ସିଟି । ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୮୦୦ । ତେବେ ୧୦ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ କେଉଁଠି କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜାଣନ୍ତୁ,

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ୨୦୨୪ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା 8 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ । ଏହି ଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ । ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ ।

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ୨୦୨୪ ଥିମ୍

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ 2024ର ଥିମ୍ ହେଉଛି ''Leave no one behind, count everyone'' । ଏହାର ଅର୍ଥ ''କାହାକୁ ଛାଡନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣନା କର ।'' ଏହି ଥିମ୍ ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହାର ଥିମ ଥିଲା - ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଶକ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା । ସେହିପରି ୨୦୨୨ ବର୍ଷ ୮ ବିଲିୟନ ଦୁନିଆର ଥିମ୍ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନର ଇତିହାସ:

1989ରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ (ଜାତିସଂଘ) ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 1987ରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଡା. କୈସି ଜାକରିଆ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଦାରିଦ୍ର, ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖରାପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାଏ । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (UNDP) ଦ୍ୱାରା 1989ରେ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । 11 ଜୁଲାଇ 1990ରେ ପ୍ରଥମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ଏହି ଦିବସ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ