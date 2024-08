ETV Bharat / bharat

ଅଟଳ ସେତୁରୁ ଡେଉଁଥିଲେ ମହିଳା, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ପୋଲିସ-କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର, ଦେଖନ୍ତୁ CCTV ଭିଡିଓ - woman tried to jump off atal setu

By ETV Bharat Odisha Team Published : 14 hours ago | Updated : 13 hours ago

WOMAN TRIED TO JUMP OFF ATAL SETU ( ETV Bharat Odisha )

ମୁମ୍ବାଇ: ପୁଣି ଅଟଳ ସେତୁ ଉପରୁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ ହୋଇନି । କାରଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପୋଲିସ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ମହଳା ନାଭି ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଅଟଳ ସେତୁ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଯାହାର ନାଟକୀୟ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଏହି ଘଟଣାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର କାର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅଟକାଇ ସେତୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେ ହେଲେ 56 ବର୍ଷୀୟା ରିମା ମୁକେଶ ପଟେଲ୍ । ସେ ମୁମ୍ବାଇ ମୁଲୁଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ କି, ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷତ ଭାବେ ବ୍ରିଜ ଉପର ବ୍ୟାରିକେଡ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ । ପରେ ସେତୁ ଉପରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କ୍ୟାବ ଡାଇଭର ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

WOMAN TRIED TO JUMP OFF ATAL SETU (ETV Bharat Odisha) ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କୋଲକାତା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ, IMAର ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ - KOLKATA RAPE MURDER CASE WOMAN TRIED TO JUMP OFF ATAL SETU (ETV Bharat Odisha) ପୋଲିସ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ସେଥିରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଇଥିଲେ । ପାଖାପାଖି ଏକ ମିନିଟ ଧରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଝିଙ୍କି ରେସ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । WOMAN TRIED TO JUMP OFF ATAL SETU (ETV Bharat Odisha) "ଅଟଳ ସେତୁ ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଥିଲା । ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଲଳିତ ଶ୍ରୀସତ୍, କିରଣ ମାଥ୍ରେ ଏବଂ ୟସ ସୋନାଓ୍ବାନେ ଏବଂ ମୟୂର ପଟେଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରଥିଲେ," ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିବେକ ଫନସାଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

