'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...
ସୁନା ପରେ ପରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ରୂପା ଦର । ହଠାତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ...
Published : October 12, 2025 at 3:43 PM IST
Why Gold and Silver Price Hike ଜୟପୁର: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର । ବିବାହ ଓ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବଜାରରେ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସୁନା ସହ ତାଳ ଦେଇ ରୂପା ଦର ବି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି । ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖି ଜୁଏଲାରୀ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରୂପାକୁ ଭବିଷ୍ଯତର ସୁନାର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ଯରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଓ ବିଶେଷ କରି ଫ୍ୟାଶନ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବା ଉପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେସୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଡ ରାଜୀବ ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ସୁନା ଓ ରୂପାକୁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟତୀତ ନିବେଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି । ତେଣୁ ନିବେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଓ ରୂପାକୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚୟସ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁକୁ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି (Surplus Funds)କୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ ବଜାର ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ରୂପା ଦର:
ରାଜୀବ ଆରୋରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କେବେ ଦର ବଢ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାର ଚାହିଦା ହଠାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନବାହନ ଏବଂ ସୌର ପ୍ୟାନେଲରେ ରୂପାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୂପା ଏବେ ସୁନାର ଚାହିଦାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
ରାଜୀବ ଆରୋରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଧାରା ଜାରି ରହିବ । ଭାରତରେ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ଦର ଉଚ୍ଚ ଥିବାରୁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁନା ପଲିସ୍ ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଯଦିଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସୁନା କ୍ରୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରି ଆସିଲେ ସୁନା କ୍ରୟ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଡିଜାଇନର୍ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଶନ୍ ଅଳଙ୍କାରର ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ନେକଲେସ୍, ପାଉଁଜି, କାନଫୁଲ ଏବଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ସିଲଭର କଲେକ୍ସନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।
ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ: ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଭାବରେ କିଣାଯାଉଥିବା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ₹900 ଥିଲା ତାହା ଏବେ ₹1,800ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ରୂପା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଫଳରେ, ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ₹10,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ନିବେଶକମାନେ ରୂପାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ