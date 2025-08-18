ETV Bharat / bharat

'Vote Theft': CECଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ - CEC MAY FACE IMPEACHMENT MOTION

ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ।

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ । ବିରୋଧି ଦଳ ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଏନେଇ ହୋଇନାହିଁ।

ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ତେବେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ ।"

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ରାଜନୀତି: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଜବାବ - CHIEF ELECTION COMMISSIONER

"ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଯଦି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ଯପାଠ ଦାଖଲ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ।" ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ।

ଏନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଇସିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ।

"ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋଠାରୁ ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ମାଗୁନାହିଁ," ରାହୁଲ କହିଥିଲେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ । ବିରୋଧି ଦଳ ଗୁଡିକ ଆଗାମୀ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଏନେଇ ହୋଇନାହିଁ।

ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ତେବେ ଆମେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁ ।"

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା "ଭୋଟ୍ ଚୋରି" ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥି ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ରାଜନୀତି: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଜବାବ - CHIEF ELECTION COMMISSIONER

"ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ଦେବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ଯଦି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ଯପାଠ ଦାଖଲ କରାନଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ।" ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ।

ଏନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଇସିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୁହେଁ।

"ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମୋଠାରୁ ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସତ୍ଯପାଠ ମାଗୁନାହିଁ," ରାହୁଲ କହିଥିଲେ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VOTE THEFT CLAIMCEC GYANESH KUMARGYANESH KUMAR IMPEACHMENTIMPEACHMENT MOTION AGAINST CECCEC MAY FACE IMPEACHMENT MOTION

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.