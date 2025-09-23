ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡଥନ୍ 2025: 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ନବସୃଜନକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏକ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଭିଜନ 2047 ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡଥନ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବସୃଜନକୁ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡଥନ୍ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନବସୃଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ସୃଜନଶୀଳତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ (AIM) ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଲ୍ଡଥନ୍, 13 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ 6ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 6 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଖୋଲା ରହିବ।
"ନବସୃଜନ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୂଳଦୁଆ"
ଏହି ପ୍ରୟାସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିପରି ନବସୃଜନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଗତ ଏଗାର ବର୍ଷ ଧରି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ନବସୃଜନର ଶକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଟଳ ନବସୃଜନ ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ, 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଟଳ ଥିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିଲ୍ଡଥନ୍ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଭିଜନର ମଶାଲବାହକ ହେବେ, ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ।"
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୋର୍ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଲ୍ଡଥନ୍ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେପରିକି:- ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ।
NEP 2020ର ସଂଗଠିତ ଭାବନା
ବିଲ୍ଡଥନ୍ କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020ର ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରେ, ରୋଟ୍ ଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି। NEP 2020 "କମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ" ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏବଂ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।
ବିଲ୍ଡାଥନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖିବେ ନାହିଁ ବରଂ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ଏବଂ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
- ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୧ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।
- ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
- ପ୍ରକଳ୍ପ-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକରି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏକ ନବସୃଜନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଭାରତର ଖ୍ୟାତି ନିର୍ମାଣ କରିବା।
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସ୍କେଲ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା।
- ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ପିତାମାତା, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ନବସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଚାରିଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଚାରିଟି ଜାତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସାମିଲ ହେବେ: ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ସ୍ୱଦେଶୀ, ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ
- ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍: ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା।
- ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ: କୃଷି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା।
- ସ୍ୱଦେଶୀ: ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉପଯୋଗ କରି, ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା।
- ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ: ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିବା।
ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିବିଧ ନବସୃଜନକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିତ।
ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
- ବିଲ୍ଡାଥନକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
- ଦଳ ଗଠନ: ଷଷ୍ଠରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 5ରୁ 7ଟି ଟିମ୍ ରେ କାମ କରିବେ। ଏପରିକି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଦଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ।
- ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ: ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପର ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଆକାରରେ ହେବ।
- ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ସହାୟତା: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ କେନ୍ଦ୍ର, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଟୱାର୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ।
- ଜାତୀୟ ପୋର୍ଟାଲ୍: ଏକ ସମର୍ପିତ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍, ଟୁଲକିଟ୍, ତାଲିମ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ମାନକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଅକ୍ଟୋବର 13 ରେ ଜାତୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 13 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାତୀୟ ଲାଇଭ୍ ବିଲ୍ଡାଥନ ହେବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରୁ ଲାଇଭ୍ ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ 400 ଜଣ ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯୋଗଦେବେ। 1.5 ଲକ୍ଷ ସ୍କୁଲରେ ଏକକାଳୀନ ଲାଇଭ୍ ନବସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଯାହା ଦେଶର 'ନବନୋଭେଶନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ'କୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ।
ସମୟସୀମା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ - କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ - ସମୟସୀମା
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1- ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ- 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2- ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରାମର୍ଶ- 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 12 ଅକ୍ଟୋବର
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3- ଜାତୀୟ ଲାଇଭ୍ ବିଲ୍ଡଥନ୍- 13 ଅକ୍ଟୋବର
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 4- ପ୍ରବେଶ ଦାଖଲ- 14ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5- ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ- ନଭେମ୍ବର
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ 6- ବିଜେତା ଘୋଷଣା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗ୍ରହଣ- ଡିସେମ୍ବର
ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ୍ତରାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ମିଶନଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସହଜ କରିବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10,000 ଉଦ୍ଭାବନ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଚୟନିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଆଶାନୁରୁପକ ପ୍ରଭାବ
ବିଲ୍ଡଥନ୍ ଅନେକ ସ୍ଥାୟୀ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଲାଇଭ୍ ନବସୃଜନ ଅଭ୍ୟାସରେ ଏକ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିବ, 50 ହଜାର ନୂତନ ଅଟଳ ଥିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ।
ସମାବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ
ଉତ୍ପାଦନ କେବଳ ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୁବିଧା ବଦଳରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନବସୃଜନ ସୁଯୋଗକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରିହେବ।
ସାର୍ବଜନୀନ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗୀତା (PPP)
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଳ୍ପ ନେତାମାନେ କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରେ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ନବସୃଜନ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ମାଣ
ସଂଖ୍ୟା ବାହାରେ, ବିଲ୍ଡାଥନ୍ ଏକ ସାଂସ୍କୃତି ରୁପକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏପରିକି ନବସୃଜନକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏକ କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସକୁ ସମନ୍ୱିତ କରି, ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
