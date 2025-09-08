କାଲି ଦେଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାର ରହିଛି କେତେ ଶକ୍ତି
ଦିନକ ପରେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ଭୋଟ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହେବ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକ ପରେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ହେବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ଭୋଟ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହେବ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମୋଟ 782 ଜଣ ସାଂସଦ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ।
ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 66 (1) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ନିର୍ବାଚିତ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାଏ ଚାଲିବ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ । ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।
କେମିତି ରହିଛି ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ETV ଭାରତ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୋଟ 782 ଜଣ ସଦସ୍ୟ (ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଉଭୟରୁ) ଭୋଟ ଦେବେ। ସଂସଦ ଭବନର ବସୁଧାରେ ଥିବା କୋଠରୀ ନମ୍ବର F-101 ରେ ସକାଳ 10 ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୋଟ୍ ଗଣନା ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।'
ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 'ଏକ ସମୟରେ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଛଅଟି କ୍ୟାବିନ୍ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏହାକୁ ବାଲଟ୍ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବେ ।' ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ମହାସଚିବ ପି ଡି ଟି ଆଚାରୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସମାନ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (ଇଭିଏମ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।" ଏଠାରେ ଭୋଟରମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ନୁହନ୍ତି, ଉଭୟ ଗୃହର ସାଂସଦ ଅଟନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ନଜର ରଖନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଚିବ ମହାସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ। ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।"
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ କି?
ଆଚାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ସାଂସଦ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ସାଂସଦ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କାହାର ଅଛି କେତେ ଶକ୍ତି
ଲୋକସଭାରେ ଏନଡିଏର ୨୯୩ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୩୨ ଏବଂ ୭୭ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଳୀରେ ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ସୋମବାର, ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଜୁଲାଇରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ସୋମବାର, ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଛାଡିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ଧନଖଡ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା।
