Vice President election Notification, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାରି ହେଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି(ଗୁରୁବାର)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ କରାଯିବ । ଅଗଷ୍ଟ 25 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ ।
ଜୁଲାଇ 21ରୁ ଖାଲି ରହିଛି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ:
ଗତ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖାଲି ରହିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଚାନକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । 2027 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଧାରା:
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିର୍ବାଚିତ ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମିଳିବ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 67 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଦବୀ ଅଳଂକୃତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 68(2) ଅନଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ପଦବୀରୁ ଅପସାରଣ ଆଦି କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ପଦବୀ ଖାଲି ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ:
ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 66 ଅନୁଯାୟୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ମତ ଦାନ କରିପାରିବେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଏହି ମତଦାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନର ସଦସ୍ୟ ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।
2025 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା 17ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାଗ ନେବେ...
- 233 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ (5 ପଦବୀ ରିକ୍ତ ରହିଛି)
- 12 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭାର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ
- 543 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ(1 ପଦବୀ ରିକ୍ତ ରହିଛି)
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜରେ 788 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର କିଛି ପଦବୀ ରିକ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 782 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବେ । ମତଦାତାମାନେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମତର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ରହିବ ।