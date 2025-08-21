ETV Bharat / bharat

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନିର୍ବାଚନ - VICE PRESIDENT ELECTION 2025

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ IAS ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି ଏବଂ ଡି. ଆନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନିର୍ବାଚନ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନିର୍ବାଚନ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 21, 2025 at 8:15 PM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ IAS ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି ଏବଂ ଡି. ଆନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।"

ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ECI ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଡି. ଆନନ୍ଦନ, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ (ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ)।"

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୂମି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ନୀତିନ କୁମାର ଶିବଦାସ ଖାଡେଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେଣେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଇଣ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 66(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ "ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ 2025" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର IAS ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି

ଉଭୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସରକାରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ଥିଲେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ IAS ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି ଏବଂ ଡି. ଆନନ୍ଦନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି, ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ 2025 ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।"

ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ECI ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ଭୋଟ ଗଣତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ହେବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଡି. ଆନନ୍ଦନ, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ, ବ୍ୟୟ ବିଭାଗ (ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ)।"

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭୂମି ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ନୀତିନ କୁମାର ଶିବଦାସ ଖାଡେଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ଦିନରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେଣେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ: ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଇଣ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 66(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ "ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ 2025" ଶୀର୍ଷକ ଏହି ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର IAS ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି

ଉଭୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ସରକାରରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ଥିଲେ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VICE PRESIDENT ELECTION 2025VICE PRESIDENTIAL POLLEC OBSERVERSଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ 2025VICE PRESIDENT ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.