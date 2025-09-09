ETV Bharat / bharat

VP ELECTION 2025; ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ

ଶାସକ ଏନଡିଏର 427 ସାଂସଦ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ 315 ସାଂସଦ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର 7 ଜଣଙ୍କ ସମେତ 13 ସାଂସଦ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 7:31 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ ପୋନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 452 ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 300 ଭୋଟ୍।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କିଏ?

ଚନ୍ଦ୍ରପୁରମ୍ ପୋନୁସାମୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 20 ଅକ୍ଟୋବର 1957ରେ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପ୍ପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଜନେସ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ 1974 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।

ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ 31 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ 2004ରୁ 2007 ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ରେ କଲେଜ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିସଷ୍ଟାନ୍ସ ଧାବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଭଲିବଲ୍ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ (ANI)

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା

ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମୋଟ୍ 782 ଜଣ ସାଂସଦ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ (ANI)

ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 66(1) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 10ଟାରେ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଚାଲିଥିଲା। ଧାରା 324 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

96 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ​96 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ମୋଟ 768 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। 13 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଶାସକ ଏନଡିଏର 427 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସମସ୍ତ 315 ଜଣ ସାଂସଦ ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମତଦାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିର 7 ଜଣ, ବିଆରଏସର 4 ଜଣ, ଅକାଳୀ ଦଳର ଜଣେ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି।

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ
ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଶର 14ତମ ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ (ANI)

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି, "ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଏକ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି," ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୋଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସର୍ବଦା ସମାଜର ସେବା, ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ, ଯିଏ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଜବୁତ କରିବେ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ।"

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼

ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଏନେଇ ସେ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 2027 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବାକି ଥିଲା।

