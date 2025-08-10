Essay Contest 2025

ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପ ଧରାଳୀରେ ଏବେ ଉଇଁଛି ଆଶାର କିରଣ; ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଫେରିଲେ 26 ଶ୍ରମିକ - DHARALI VILLAGE CLOUDBURST

ଉଜୁଡା ଘର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧୀରେଧୀରେ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଧରାଳୀରଲୋକେ । ଆଖି ଲମ୍ବିଯାଉଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ । ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ଆଶା ମୁଣ୍ଡଟେକି ଚାହୁଁଛି, କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିବ କି !

UTTARKASHI DHARALI DISASTER (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read

ଧରାଳି:ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଳୀରେ ଏବେ ଝଡ଼ ପରର ନୀରବତା । ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼ି ଜିତି ଯାଇଥିବା ଲୋକେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସଂରଚନା । ସବୁଆଡେ ଖାଁ ଖାଁ.. । ଉଜୁଡା ଘର, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଧରାଳୀର ଲୋକେ । ଏବେ ବି ଅନେକ ପରିଜନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଆଖି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂରକୁ... । ଧ୍ବଂସ ସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ତଥାପି ଆଶା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହୁଁଛି... କାଳେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଫେରି ଆସୁଥିବ କି !

ଧରାଲିରେ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତକୁ ଭଲରେ ଫେରାଇ ଆଣ ।' ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଫେରିଲେଣି । ଏପରି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ସିଂହ, ଯିଏ ଇଟିଭି ଭାରତର ଟିମ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ୨୬ ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଥୀଙ୍କୁ ଧରି ଫେରିଛନ୍ତି ।

UTTARKASHI DHARALI DISASTER (Etv Bharat)

ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ବୀର ତାଙ୍କର ୨୬ ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ବାହାରିଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ କାହାରି ଫୋନ୍ ଲାଗୁ ନଥିଲା କି କାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ମିଳି ପାରୁ ନ ଥିଲା ।

ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ଥିଲେ ବୀର :

ବୀର ସିଂହ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ବୀର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଧରାଳି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ETV ଭାରତର ଟିମ ମଧ୍ୟ ଧରାଲିରେ ଘଟିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଆମ ଟିମ । ସେତେବେଳେ ବୀର ବିଚଳିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୀରଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା।

ଶୂନଶାନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀଧାମର ରାସ୍ତାଘାଟ
ଶୂନଶାନ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀଧାମର ରାସ୍ତାଘାଟ (Etv Bharat)

ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଥିଲେ ସାଥୀ:

ବୀର ସିଂହଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର 26 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ବୀର ETV ଭାରତକୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧରାଳିରେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼କୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (BRO) ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି।

UTTARKASHI DHARALI DISASTER (Etv Bharat)

ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା:

ବୀର ସିଂହ କହନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା । ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।' ବୀର ସିଂହ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ନଦୀ ପଙ୍କ ତଳେ ଏମାନେ ରହି ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି ତ ?

ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବେ:

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 26 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ବୀର ସିଂହ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର BRO ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୀର ।

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
