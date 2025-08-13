ETV Bharat / bharat

ଧରାଳିର ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ଜୀବନର ଆଶା; ଏବେ ଚାଲିଛି ଶବ ସନ୍ଧାନ - UTTARKASHI DHARALI DISASTER

ଧରାଳୀର ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ଜୀବନ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି ଉଦ୍ଧାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇନି । ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହଜ ହେଉନି ।

rescue ops in Dharali
rescue ops in Dharali (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read

ଧରାଳି:ଧରାଳୀର ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ଜୀବନ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି ଉଦ୍ଧାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇନି । ସ୍ନିଫର ଡଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହଜ ହେଉନି । ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଅନେକ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ବଡ ବଡ ବୋଲଡର ପତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପଙ୍କ ତଳେ ରହି ଯାଇଥବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡୁଛି ।

ଧରାଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ ଉଦ୍ଧର କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୪୨ ଲୋକଙ୍କ ନିଖୋଜ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଖୀରଗଙ୍ଗାରୁ ମାଡି ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ମାଟି ପଙ୍କ ଧରାଳି ବଜାରକୁ ପୋତି ଦେଇଛି । ଏତେ ବଡ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ପଙ୍କ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଇ ବଜାରରେ ଥିଲା ୬୫ ହୋଟେଲ, ୩୦ରୁ ଅଧିକ ରିସୋର୍ଟ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେ । ଏହା ସହ ଥିଲା ଶହ ଶହ ଦୋକାନ । ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ । ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ୨୫ରୁ ୩୦ ଫୁଟ ପଙ୍କ ତଳେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ୪୦ ଫୁଟ ପଙ୍କ ତଳେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ।

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏବେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ବୀସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ପଙ୍କ ତଳେ ଅନେକ ମୃତ ଦେହ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସେନା ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଏହାକୁ ଖୋଜି ପାଉ ନାହାନ୍ତି ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପଙ୍କ ତଳେ ଶବ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଲାଣି । ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଖୋଳା ହେବା ପରେ ଶବର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ପଚପଚ ମାଟି କାଦୁଅକୁ ଖୋଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । କାରଣ ଏଠାକୁ ବଡ ବଡ ଜେସିବି ବା ପୋକଲାଣ୍ଡ ପହଂଚି ପାରୁନି । SDRF ଏବଂ ସେନାବାହୀନିର ଯବାନ ଗାତ ଖୋଳି ଶବକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଖୋଳିବା ସମୟରେ ବଡ ବଡ ପଥର ପଡୁଥିବାରୁ ଖୋଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

