ଧରାଳି:ଧରାଳୀର ଧ୍ବଂସସ୍ତୁପ ଭିତରୁ ଜୀବନ ଆଶା ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତଥାପି ଉଦ୍ଧାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇନି । ସ୍ନିଫର ଡଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉପକରଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟି ପଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସହଜ ହେଉନି । ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କୁକୁର ଅନେକ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ବଡ ବଡ ବୋଲଡର ପତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ପଙ୍କ ତଳେ ରହି ଯାଇଥବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡୁଛି ।
🚨खोज व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी..!— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 10, 2025
➡️ हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर आपदा में मिसिंग लोगों की तलाशी हेतु उत्तराखंड पुलिस टीम द्वारा ड्रोन के माध्यम से संभावित स्थानों को चिन्हित करते हुए खोज अभियान जारी है। #UttarakhandPolice#searching#dharalirescue #Dharali pic.twitter.com/KcarNoSfAe
ଧରାଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶବ ଉଦ୍ଧର କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ୪୨ ଲୋକଙ୍କ ନିଖୋଜ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ତାଲିକା ଆହୁରି ବଢିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
राह मुश्किल, इरादा अटूट— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 12, 2025
हर्षिल, धराली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में उत्तराखंड पुलिस, SDRF, फायर सर्विस और अन्य रेस्क्यू टीमें सुबह से ही रेस्क्यू टीमें लापता लोगों की खोज एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।#UttarakhandPolice #Uttarkashi #UttarakhandPoliceSDRF#DharaliRescue pic.twitter.com/Jlpuno4IbI
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଖୀରଗଙ୍ଗାରୁ ମାଡି ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ମାଟି ପଙ୍କ ଧରାଳି ବଜାରକୁ ପୋତି ଦେଇଛି । ଏତେ ବଡ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ପଙ୍କ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏଇ ବଜାରରେ ଥିଲା ୬୫ ହୋଟେଲ, ୩୦ରୁ ଅଧିକ ରିସୋର୍ଟ ଏବଂ ହୋମଷ୍ଟେ । ଏହା ସହ ଥିଲା ଶହ ଶହ ଦୋକାନ । ଲାଗୁଥିଲା ଭିଡ । ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ୨୫ରୁ ୩୦ ଫୁଟ ପଙ୍କ ତଳେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ୪୦ ଫୁଟ ପଙ୍କ ତଳେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ।
उत्तराखण्ड पुलिस SDRF के जवान धराली आपदा स्थल पर न केवल लापता लोगों की तलाश कर हर सांस को बचाने के लिए जुटे हुए हैं, बल्कि कम्युनिटी किचन संचालित कर प्रभावित परिवारों व बचावकर्मियों को निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं।#UttarakhandPolice #Uttarkashi #UttarakhandPoliceSDRF pic.twitter.com/PLJ8i9jfjz— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 11, 2025
ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ ବଡ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏବେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ବୀସ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ପଙ୍କ ତଳେ ଅନେକ ମୃତ ଦେହ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସେନା ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ବଡ ବଡ ମେସିନ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବି ଏହାକୁ ଖୋଜି ପାଉ ନାହାନ୍ତି ।
🚨 उम्मीद और संभावना के साथ कार्य युद्ध स्तर पर लगातार जारी..!— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) August 10, 2025
➡️ हर्षिल, धराली आपदा स्थल पर उत्तराखंड पुलिस टीम द्वारा आपदा के दौरान मलवे में दबे हुए भवन जहां लोगे के दबे होने की संभावना है उनको चिन्हित करते हुए सर्च अभियान का कार्य किया जा रहा है। #UttarakhandPolice#Dharali pic.twitter.com/jIN0s7JKNL
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପଙ୍କ ତଳେ ଶବ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଲାଣି । ହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଖୋଳା ହେବା ପରେ ଶବର ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ପଚପଚ ମାଟି କାଦୁଅକୁ ଖୋଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡୁଛି । କାରଣ ଏଠାକୁ ବଡ ବଡ ଜେସିବି ବା ପୋକଲାଣ୍ଡ ପହଂଚି ପାରୁନି । SDRF ଏବଂ ସେନାବାହୀନିର ଯବାନ ଗାତ ଖୋଳି ଶବକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଖୋଳିବା ସମୟରେ ବଡ ବଡ ପଥର ପଡୁଥିବାରୁ ଖୋଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
