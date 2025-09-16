ETV Bharat / bharat

ଦେବଭୂମିରେ ଜଳପ୍ରଳୟ: ନଦୀରେ ଭାସି 8 ଶ୍ରମିକ ମୃତ, ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଧୋଇନେଲା ଘରଦ୍ବାର

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ।

UTTARAKHAND DISASTER
UTTARAKHAND DISASTER (ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 2:40 PM IST

Updated : September 16, 2025 at 3:15 PM IST

Dehradun Cloudburst ଡେରାଡୁନ: ଦେବଭୂମିରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତି କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଛି । ଡେରାଡୁନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରକୃତି । ମଙ୍ଗଳବାର ବାଦଲଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘର ଦ୍ବାର ଦୋକାନ ବଜାର ଭାସି ଯାଇଛି । ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ନଦୀ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିବା ସହ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁକିଛି ଧୋଇନେଇଛି ବନ୍ୟା । ସେପଟେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ । ମାଲଦେବତା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

Dehradun Cloudburst
ନଦୀର ଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି (ETV Bharat)

ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଶ୍ରମିକ, 8 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ ଡେରାଡୁନରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଡେରାଡୁନର ପ୍ରେମନଗରରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଟୋନ୍ସ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଟ୍ରୋନ୍ସ ନଦୀରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଶ୍ରମିକ । ପରେ ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 4 ଜଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି । ତେବେ 8ରୁ 12 ଶ୍ରମିକ ପ୍ରେମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଖଣି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ।

200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର:

ସେହିପରି ପ୍ରେମନଗରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ କାରଣରୁ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି କହିଛନ୍ତି,‘ପାଖାପାଖି 25-30 ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ପୂରା ଭାସି ଯାଇଛି । ଘର ଗୁଡିକ ଅନେକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ନଦୀ ଗୁଡିକର ଜଳସ୍ତର ବଢି ଯାଇଛି ।’

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ । ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ:

ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ବିନୋଦ କୁମାର ସୁମନ କହିଛନ୍ତି, ‘ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରା ଓ ମାଲଦେବତା ବ୍ୟତୀତ ମସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫ୍ଲାସଫ୍ଲଡ୍‌ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଡେରାଡୁନରେ 2 ରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମସୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ।’

Dehradun Cloudburst
Dehradun Cloudburst (ETV Bharat)

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ...

ସହସ୍ତ୍ରଧାରା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାତିରେ ଏମିତି ଅନୁଭୂତ ଯେପରି କୌଣସି ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା । ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା କେଉଁଠି ପାହାଡ ଧସି ପଡିଛି । ସକାଳୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡିଲା ଏଥିରେ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଛି । ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଜିନିଷପତ୍ର ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିଥିଲୁ । ପାହାଡ ଧସିବା କାରଣରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଦବି ଯାଇଥିଲେ । ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲୁ ।’

ତେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚିବ ବିନୋଦ କୁମାର ସୁମନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । 300 ରୁ 400 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଣାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତିତ ନୈନିତାଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ମଲବେରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି ।

Dehradun Cloudburst
ETV Bharat Reporter At Ground zero (ETV Bharat)

ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଇଟିଭି ଭାରତ:

ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଘରଦ୍ବାର, ଦୋକାନ ବଜାର ଭାସିଯାଇଛି । ଅନେକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍‌ । କିଭଳି ଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ସେହି କରାଳ ରୂପ ଇଟିଭି ଭାରତ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।

‘ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲୁ’:

Dehradun Cloudburst
Dehradun Cloudburst (ETV Bharat)

ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଚାନକ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଗଲା । ଲୋକ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଓ 16ରେ ସହସ୍ତ୍ରଧାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ମାଲନ ଓ ବଲ୍ଡି କାଟଲି ନଦୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେବେ ସବୁ ନଦୀ ମାଲଦେବତା ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି (ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ) । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ନଦୀ କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଧୋଇ ଯାଇଛି ।

