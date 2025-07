ETV Bharat / bharat

ଅତୁଲ ଏକ ପ୍ରେରଣା: କେଦାରନାଥର ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆଜି IIT ଛାତ୍ର - SUCCESS STORY OF UTTARAKHAND BOY

Uttarakhand Boy Who Once Offered Horse And Mule Services In Kedarnath Cracks IIT-JAM, Joins IIT Madras ( ETV Bharat )