ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଏହି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା। ପିଟିଆଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିର ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ କହିଛି ଯେ, 'ଏହି ଗସ୍ତ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।'
କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ
ବୈଠକ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଛି। କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାପ ପକାଉଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହା ଚାଷ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତ କେବେବି ଚାଷୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।' ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାରତ କୃଷି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରିଆସିଛି।"
ବ୍ୟବସାୟର ଭବିଷ୍ୟତ
ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 191 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ 500 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ
ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ତଥ୍ୟ
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପ୍ରିଲ-ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି 21.64 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 33.53 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆମଦାନୀ 12.33 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 17.41 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025-26 ଏପ୍ରିଲ-ଜୁଲାଇ ଅବଧିରେ (12.56 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ) ଆମେରିକା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲା।
