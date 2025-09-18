ଅଜଣା ଶବର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ପାଲି ସର୍ଦ୍ଦାର; ଦାବିଦାର ନ ଥିବା 3, 000 ମୃତଦେହର କଲେଣି ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର
ସେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅଚିହ୍ନା ଶବର ଚିତାଭସ୍ମ । କପଡାରେ ଗୁଡାଇ କେଉଁଠୁ, କେବେ ପାଇଲେ ଲେଖିରଖନ୍ତି । କେହି ଦାବିଦାର ନ ଆସିଲେ ସେ ଏହାର ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
Published : September 18, 2025 at 9:54 AM IST
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି:ରାମଘାଟ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର ଭୟଙ୍କର ନୀରବତା । ତା ଭିତରେ ଦିକଦିକ ଜଳୁଥିବା ଚିତାକୁ ଚାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲି । କେତେବେଳେ ଏ ଜୁଇ ନିଆଁ ଲିଭିବ ଆଉ ସେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶ ସାଉଁଟି ରଖିବେ । ଏଇ ପାଉଁଶର ପରିଚୟ ନେଇ ସେ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ ଶେଷ ସମ୍ମାନ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଉଁଶକୁ ଏକ ସଫା ଧଳା କପଡାରେ ବାନ୍ଧିବୁନ୍ଧି ସାଇତି ରଖନ୍ତି । ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନିକଟସ୍ଥ କୋଠରୀରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଏକ ହୁକରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ଏହିପରି 400ରୁ ଅଧିକ ପୁଟୁଳି ଝୁଲୁଛି । ଏ ପିଟୁଳିରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦାୟ ପାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲି ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । ଯେଉଁ ଶବକୁ କେହି ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ଖାଲି ଅନ୍ତିମ ସତ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମକୁ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦାୟ ପାଇବା ଉଚିତ
ପାଲି କୁହନ୍ତି, ‘ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ବିଦାୟ ପାଇବା ଉଚିତ। କିଛି ନ ହେଲେ ବି ଆମେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା । ତେଣୁ ମୁଁ ଏପରି କାମକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ।' ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲିଙ୍କର ‘ସହିଦ ଭଗତ ସିଂହ ନିଷ୍କାମ ସେବା ସମିତି’ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି। 2011ରେ ସେ ଏହି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହି ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦାବିହୀନ ମୃତଦେହର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରି ସାରିଲେଣି ।
ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲି କହନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ, ପରିଜନ ନ ଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ମର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଚିହ୍ନା, ଦାବିଦାର ନ ଥିବା ମୃତଦେହ ପଡି ରହିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କ ଶବଦାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ଶବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ।
'ପିତୃପକ୍ଷ'ରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି ଚିତାଭସ୍ମ
ଏବେ ଚାଲିଛି 16 ଦିନିଆ 'ପିତୃପକ୍ଷ' । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ 'ପିତୃପକ୍ଷ'ରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ (ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ) ଏବଂ ତର୍ପଣ (ଜଳ ନୈବେଦ୍ୟ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି 'ପିତୃପକ୍ଷ'ରେ ତିଳତର୍ପଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିଳତର୍ପଣ ଦେବାକୁ ନିଜର କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ପାଲି ।
୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଦାହ କଲେଣି ଜସପାଲ
ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ଅଜଣା ମୃତଦେହର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସାରିଲେଣି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଜସପାଲ ପାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ ଅଜଣା ମୃତକଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫାରୁଖାବାଦ ଯାଇ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ୭୦ ଅଜଣା ମୃତଦେହର ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ‘ଖାଲି ଏକ ପରମ୍ପରା ଭାବି ଆମେ ଏହା କରୁନାହୁଁ, ଏହା ଆମର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଭାବି କରୁଛୁ ।’
ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆହୁରି ୪୦୦ ଭସ୍ମ ପୁଟୁଳି
ରାମଘାଟ ଶ୍ମଶାନର ଏହି କୋଠରୀରେ ଏବେ ବି ଆହୁରି ୪୦୦ ଚିତାଭସ୍ମ ପୁଟୁଳି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ଏ ପୁଟୁଳି ସତେ ଯେମିତି ପଚାରୁଛି, "କିଏ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବ ? କେବେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ? " ଶବଦାହ କରୁଥିବା ପୁରୋହିତ ଶିବ ପ୍ରକାଶ କହନ୍ତି, ‘ ପାଲି ଏହି କାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମୋ ଦେଖିବାରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମହାନ କାମରେ ପାଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମିତି ଶହ ଶହ ଭସ୍ମ ଏଠାରେ ଝୁଲୁଛି ମୋକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷାରେ । ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ।’
‘ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲି ସରଦାର ’
ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲି କେବଳ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଦାହ କରନ୍ତିନି । ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରେ । ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଲଖିମପୁର ଖେରିର ଲୋକମାନେ ଜସପାଲ ସିଂହ ପାଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି । ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁହନ୍ତି, ‘ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲି ସରଦାର ଅଛନ୍ତି ।’
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜସପାଲ ପାଲିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ନିରାଶ ହେବେନି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ଏବେ ନିକଟରେ ଜସପାଲ ଗଙ୍ଗାଘାଟରେ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରି ଫେରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି କେହି ନିଜର ପରିଚିତ କିମ୍ବା ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ମୋ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଚିତା ଭସ୍ମ ନେଇ ଆସ । ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ ।’
ମଣିିଷର ସେବାଠାରୁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ
କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ କାମକୁ ବାଛିଲେ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପାଲି କହିଥିଲେ, ‘ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି । କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ସେ କେବଳ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି । ’ ସେ କହନ୍ତି, ‘ମଣିିଷର ସେବାଠାରୁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ । ମାନବ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 22 ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଆଜିଠୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେବଭୂମିରେ ଜଳପ୍ରଳୟ: 15 ମୃତ, 16 ନିଖୋଜ