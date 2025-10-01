ETV Bharat / bharat

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3% DA ବୃଦ୍ଧିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ, 57ଟି ନୂଆ KV ଘୋଷଣା

ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର 49.2 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 68.7 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

Cabinet Approves 3% DA Hike For Central Govt Employees
Cabinet Approves 3% DA Hike For Central Govt Employees (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2025 at 5:32 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR)ରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା 49.2 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 68.7 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହେବେ।

ଏହାକୁ ମିଶାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ 58 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପିଛିଲା ଭାବେ 1 ଜୁଲାଇ, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃଦ୍ଧି। ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଗୃହୀତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯାହା ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

DA ଏବଂ DR କ’ଣ ଏବଂ ଶେଷ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଥିଲା?

DA ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। DR ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍। DA ଏବଂ DR ସରକାରୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା। ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର DA ଏବଂ DR 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା।

57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁମୋଦନ

ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସାରା ଦେଶରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (KV) ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। 57ଟି ନୂତନ KV ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋଟ୍ 5862.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆନୁମାନିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ଯାହା 2026-27ରୁ ନଅ ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ 17ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 57ଟି ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (KV)କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି KV ନାହିଁ ସେଠାରେ କୋଡ଼ିଏ KV ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 14 KV, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 4ଟି ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି KV ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରହିଛି।

ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2026-27 ମାର୍କେଟିଂ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP)କୁ 6.59 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2,585 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗହମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରବି (ଶୀତକାଳୀନ) ଫସଲ, ଯାହାର ବୁଣା ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜବା, ବାର୍ଲି, ଚଣା ଏବଂ ମସୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

NH-715 ଏବଂ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, NH-715 (86 କିଲୋମିଟର, ₹6,957 କୋଟି)ର କାଳିଆବୋର-ନୁମାଲିଗଡ଼ ସେକ୍ସନକୁ ଚାରି ଲେନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ 34 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଭାୟାଡକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଦେଇ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ₹1,500 କୋଟି ବ୍ୟୟ ସହିତ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତର 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି।

2025-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଡାଲିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମିଶନ' ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 'ଡାଲିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମିଶନ'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଡାଲିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ।

ବୁଧବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, 2025-26ରୁ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏହି ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଭାରତର ଫସଲ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ଡାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ। ଆୟ ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଡାଲି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତଥାପି, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଚାହିଦା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଡାଲି ଆମଦାନୀରେ 15ରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏକ ଛଅ ବର୍ଷିଆ "ଡାଲିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମିଶନ" ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଗବେଷଣା, ବିହନ ପ୍ରଣାଳୀ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାରଣ, କ୍ରୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ, 2030-31 ସୁଦ୍ଧା 37 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 12.6 ନିୟୁତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।

