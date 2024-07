ETV Bharat / bharat

ଏମିତି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ! ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ୨ ସ୍କୁଲର ପାଠପଢା - One Classroom of Two Schools

One Classroom of Two Schools ( Etv Bharat )

ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ପାଠ ପଢାଯାଉଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । କେସଲାପୁର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ମନା ଉରୁ-ମନା ବାଡି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ଆସିଛି । ଗଟ୍ଟୁପଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲ ପାର୍ଶ୍ବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଲର ପେମେଣ୍ଟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଧାରୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ଏମଇଓ ମହେଶ୍ବର ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ । ଗଟ୍ଟୁପଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ନେଇ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ କାରଣ ବିଲ୍ଡିଂର ଫଟୋ ଅନଲାଇନରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ