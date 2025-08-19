ମେଷ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଏଥିରୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପାଶୋରି ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଏବଂ ଖୁସି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ହାତରେ ଆସୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡି ସମାଧାନ-ମୁଖୀ ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କଳାକାର, ଲେଖକ ଏବଂ କାରିଗର ଭଳି ମୌଳିକ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୁଏ। ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ମନ ଖୁସି ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସଫଳ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମୟ ବିତିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହେବ।
କର୍କଟ: ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି । ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ହେତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସିଂହ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏପରି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମନର ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରୋଇ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଦୋନ୍ନତିର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ତୁଳା: ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ରହିବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବିଛା: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶୀଘ୍ର ନହୋଇ ସତର୍କତାର ସହ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପାଇବେ। ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। ଭାଗୀଦାରୀରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୈବାହିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ।
ମକର: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆଜି କୌଣସି କାମ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ କାମ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଜଡିତ ହେବେ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ପାଚନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମୀନ: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମନ ଦୁଃଖିତ ରହିପାରେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ