‘ମାନହାନିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି’: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ 'ଦି ୱୟାର' ବିରୋଧରେ JNUର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାନହାନି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାନହାନି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି"।
ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନହାନିକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଏମ୍ଏମ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଜେଏନୟୁ)ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଫେସର ଅମିତା ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ମାନହାନି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଦି ୱାୟାରକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ ଖଣ୍ଡପୀଠ।
ଆବେଦନ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେବା ସମୟରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁନ୍ଦରେଶ ମୌଖିକ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, "ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି..."। ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଲ୍ ସିବଲ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ।
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୁଣିବା ପରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦି ୱାୟାର ଚଲାଉଥିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। 2016ରେ ଦି ୱାୟାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା।
ଫେବୃଆରୀ, 2017ରେ ଏକ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସମନକୁ ଖାରଜ କରି ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଖବରର ଲେଖା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସମନ ଜାରି କରିବା ଉପରେ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଶସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ମେ ମାସରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ସମନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
