ସାରା ଦେଶ ମା'ଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମେଲାଣି, ହେଲେ ଏଠି ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି ରାବଣର ପୂଜା

ସାରା ଦେଶ ରାବଣକୁ ପୋଡୁଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ରାବଣକୁ ଠାକୁର ଭାବୋ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ? କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ?

The Village In Gujarat That Worships Ravana On Dussehra
The Village In Gujarat That Worships Ravana On Dussehra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2025 at 2:34 PM IST

ଦହୋଡ: ସରିଯାଇଛି ବିଜୟାଦଶମୀ । ରାବଣକୁ ମାରି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଧ୍ୱଜା ଉଡାଇ ଶେଷରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା । ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା । ଯେବେ ଯେବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ସେବେ ସେବେ ମା' ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ତ କତେବେଳେ ମାଚୃ ରୂପରେ । ହେଲେ ଯିଏ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଅର୍ଥାତ ରାବଣ, ଯାହାକୁ ମାରି ବିଜୟଧ୍ୱଜା ଉଡାଇଥିଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା …ତାର ପୂଜା ? ହେଲେ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ? କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି ?

ରାବଣର ପୂଜା ! ହଁ, ତା ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ କରାଯାଉଛି । ଗୁଜରାଟର ଦହୋଡଠାରୁ 5 କିମି ଦୂର ଗଡୋଇ ଗାଁରେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ରାବଣକୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଦଶହରାରେ ଏଠି ଖାଲି ରାବଣ ନୁହେଁ, ରାବଣର ପତ୍ନୀ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ତା ପୁଣି ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ । ଏହି ପୂଜାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି । ରାବଣକୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଦୀପ ଲଗାଇ ଆରତି ଉତାରିଥାନ୍ତି ।

The Village In Gujarat That Worships Ravana On Dussehra (ETV Bharat)

ଏହି ଗଛ ତଳେ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ରାବଣ

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗଛ ତଳେ ରାବଣ ଶେଷ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା । ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ।

ପୌରାଣିକ କାହାଣୀର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା ଗଛ ତଳେ ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନର୍ଥେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରାବଣ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଭଙ୍ଗା, ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ ଭଗ୍ନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ନିକଟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୋଦିତ ପଥର ରହିଛି ଯାହା ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆହୁରି ଏକ ବଡ ମନ୍ଦିର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ସ୍ଥାନର ଖନନ କରେ ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମନ୍ଦିରର ବିରାଟ ଅଂଶ ମାଟିତଳେ ରହିଛି

ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହୁରି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିରାଟ ଅଂଶ ମାଟିତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ମାଟି ଉପରେ ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ ରହିଛି, ଯାହାର ଚେର ବହୁ ଦୂରଯାଏ ବ୍ୟାପିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗଛ ଦୁଇରି ତିନିଥର ଉପୁଡି ପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବା ସହ ଏହାର ଅସ୍ଥିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରି ଦେଇଛି ।

କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଚଳି ଆସୁଛି । ସାରା ଦେଶ ରାବଣକୁ ପୋଡୁଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ରାବଣକୁ ଠାକୁର ଭାବୋ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାବଣ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବୋଧହୁଏ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିବିଧ ପରାମ୍ପରାର ଏକ ନମୁନା ।

