ETV Bharat / bharat

ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସେବାର ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ - Teachers Day 2024

ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ : ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ସେ। । ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପାଳି ଭାଷାରେ "ଉଠିଥିବା" ବା "ଆଲୋକିତ" ବୁଝାଇଥାଏ । ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୋଧହୁଏ ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ । ସେ ଖ୍ରୀ. ପୂ ୫୬୭ ରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ କପିଳବାସ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉପବନରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଘର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ଏବଂ ବଳିଦାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସମାଜରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ମନ୍ଦତାକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଠିକ୍‌ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସଠିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ, ସଠିକ୍ ଆଚରଣ, ସଠିକ୍ ଧ୍ୟାନ, ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ଓ ସଠିକ ଧ୍ୟାନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ । ଦୁଃଖ ଓ ଏହାର କାରଣକୁ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ।

ଚାଣକ୍ୟ (ଚାଣକ୍ୟ)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Teachers Day: ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବିନା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ

ଚାଣକ୍ୟ: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଏକା ଧାରାରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ, ତକ୍ଷଶିଳା ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ । ସେ ଭାରତର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷକ । ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଜିବି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ରହିଛି ନିତୀ ଆଦର୍ଶର ଚରମବାଣୀ । ସେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ଅବା ଶିକ୍ଷା, ମିତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ । କୌଟିଲ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ । ଏଠାରେ ସେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ମନାଯାଏ ।ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ରାଜନୀତି, ସମରନୀତି ପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଶିଖାଏ ।

ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ (1824 – 1883): ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ । ଉନଂବିଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ନବୀକରଣ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦର ସେ କର୍ଣ୍ଣଧାରା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ତଥା ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ, ସାମାଜିକ ନେତା ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ । ବୈଦିକ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା । ଭାରତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବରାଜର ପ୍ରଥମ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ବାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ବତୀ । 7 ଏପ୍ରିଲ 1875 ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାମକ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ।

ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ (ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ)

ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ (1863-1902): ଦେଶର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବିଦ୍ବାନ, ସନ୍ୟାସୀ , ଦୁରଦର୍ଶୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ । 1893 ମସିହାରେ ଶିକାଗୋରେ ଓ୍ବାଲ୍ଡ ପାଲ୍ୟାମେଣ୍ଟ ଅଫ ରିଲିଜିଅନରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ପରେ ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ବେଦାନ୍ତ ଓ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ।

ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ (ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ)

ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡ଼ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ । ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଯିଏ ଅବିବାହିତ ଓ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା । ଦାରିଦ୍ରତାରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥିବା କଲାମଙ୍କ ଶିଖିବାର ମନବୃତ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଠା ପାଇଁ ରାମେଶ୍ବରମରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଲାମଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ । ଏଥିପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି । କଲାମଙ୍କୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ 1981ରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ, ୧୯୯୦ରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଓ ୧୯୯୭ ରେ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର (ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର)

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର: ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କେବଳ ଜଣେ କବି କିମ୍ବା ଲେଖକ ନଥିଲେ । ବରଂ ବଙ୍ଗଳାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ସେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥିଲେ । ସେ ହିଁ ରଚିଥିଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନ ଗଣ ମନ । ତାଙ୍କ ରଚୟିତ ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ, Where The Mind Is Without Fear ଭଳି ପୁସ୍ତକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମାର ସୋନାର ବାଂଲା ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-Odisha Teacher National Award:୨ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି - National Teachers Awards 2024