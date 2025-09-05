ପାଟନା: ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା, ଶାସନ, ଅନୁଶାସନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର । ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ତାର ମାଆ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବାରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ । ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଗାଁ ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗୋଇ । ବିହାରର ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ତିଲେୟା ଗାଁ, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରାମ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି । କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗାଁ ତିଲେୟା:
ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 700 ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 200 ଘର ରହିଛି । ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 130 । ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗଣାଯାଏ ତେବେ 200 ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଯେତେ ଘର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଅନୁପାତରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଏକ ଗାଁ।
କାହିଁକି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ?
1955 ମସିହାର କଥା:
1955 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦେଶ ଛାଡିବାର 7 ବର୍ଷ ପରର କଥା । ତାଡି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜମିଦାରଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ମହିଳାଙ୍କୁ 100 ଥର ବସ ଉଠ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ତିଲେୟା ଗାଁରେ ଏକ ଜମିଦାର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଜୋତା ପାଦରୁ ବାହାର କରି ସଲାମ କରୁଥିଲେ। ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଦିନେ ଜମିଦାର ଘର ଦେଇ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସମୟରେ ବେଲ୍ ବଜାଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ଜମିଦାର ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ।
ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କ ନାତି ଶିକ୍ଷକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୁହନ୍ତି, "ଦାଦିଙ୍କୁ ତାଡି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ବରଂ ତାଡି ବିକ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଅ କିପରି ଜମିନଦାରଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ସାଇକେଲ ବେଲ ବଜାଇ ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁନୱା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ।"
ମଲିକ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ କ’ଣ? :
ମୁନୱା ଦେବୀ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ତିଲେୟା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ। ମୁନୱା ଦେବୀ ତାଡି ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜମିନଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ସେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଶେରଘାଟିର ରଙ୍ଗଲାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କୁ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଦେଖନ୍ତି ମୁନୱା ଦେବୀ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ରଖି ପୁଅ ପାଇଁ ଏକ ସାଇକେଲ କିଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଥିଲା। ଦିନେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ପାଇବା ଖୁସିରେ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ ବେଲ ବଜାଇ ଜମିନଦାରଙ୍କ ଘର ଆଗ ଦେଇ ଚାଲିଗେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ "ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ କରି ତାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ? ମୁନୱା ଦେବୀ ମାଷ୍ଟର ସାହେବର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ସାହେବ ଶବ୍ଦଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ, "ମାଲିକ, ମାଷ୍ଟର ସାହେବ କ'ଣ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।" ଜମିଦାର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ "ତୁମ ପୁଅକୁ ପାଠ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ," ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁନୱା ଦେବୀ କହିଲେ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ମୋ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ହେବ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା।"
ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ :
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତବେଳେ ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ । ତା’ପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭାଇ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥା ହେବା ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
ଯେତେବେଳେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା କହି ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମୁନୱା ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ଜମିଦାରଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ।
ଗାଁର ପ୍ରଥମ ତିନି ଜଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍:
ତିଲେୟା ଗାଁର ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ, ମନୁ ଯାଦବ, ସୁଖଲାଲ ପାସୱାନ୍ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକ ପାସ ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସୁଖଲାଲ ପାସୱାନ୍ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନୁ ଯାଦବ ଡାକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2010 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ଶିକ୍ଷିତ କରି ଶିକ୍ଷକ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି:
ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଶିକ୍ଷକ କରିଥିଲେ। ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ, ଜ୍ୱାଇଁ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ଭଜଣା, ଭାଣିଜୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ। ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର 1998 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସାନ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର 1999 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବଡ ବୋହୂ ଓ ସାନ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘର, ଝିଅ ଏବଂ ନାତି, ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ମୋଟ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 12 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ତିଲେୟା :
ତିଲାୟା ଗ୍ରାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କେ ବଜାର ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାରଖାନା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷକ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗାଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ 1967 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଶୁକଦେବ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷକ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଗାଁରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଗାଁରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ।
ପ୍ରତି ଘରେ ଶିକ୍ଷକ:
ଗାଁରେ 9 ଟି ଘରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଘରେ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଘରେ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । 6ଟି ଘରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଗାଁରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ।
ଗାଁର ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି:
ଏମିତି ନୁହଁକି କେବଳ ପୁଅମାନେ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୁହନ୍ତି ଯେ ତିଲେୟାରେ ଏପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅତି କମରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାଁନ୍ତି। ଝିଅ ଏବଂ ବୋହୂମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ। ଏଠାରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 95 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ।
ଗାଁରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅନେକ ଗାଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ:
ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ବଦଳିଛି ଯେ ତିଲେୟା ଗାଁରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଯୁବକମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ଓ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ଗାଁରେ ଏକ ସରସ୍ୱତୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ ବାହାରର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛୁକ:
ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଅମିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛୁକ । ଯୁବକ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଟାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁର ସଫଳତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ।
