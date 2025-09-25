ରକ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଶିକ୍ଷକ
ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖି ପଠାଇଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଡେରାଡୁନ: ରକ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି । ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି । 34ଟି ଦାବି ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତ ।
ରକ୍ତରେ ଚିଠି:
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା ସମେତ ପ୍ରାୟ 34ଟି ଦାବି ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିବା, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ପ୍ରାଦେଶିକ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପବଟି ଜିଲ୍ଲା ଗେଣ୍ଡାଖାଲିର ଟନକପୁର ସରକାରୀ ଇଣ୍ଟର କଲେଜର ଜଣେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରବି ବାଗୋଟି ନାମକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହି ଚିଠିକୁ ସେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଲେଖି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଏବେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି । ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି:
ଶିକ୍ଷକ ରବି ବାଗୋଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ କାଲି ପଡ଼ିଛି । 25-30 ବର୍ଷ ଧରି ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ 34ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଦବୀ କାଲି ପଡ଼ିଛି । ସେହିପରି 95 ପ୍ରତିଶତ ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି । କୌଣସି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଦବୀ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଟର କଲେଜରେ କେବଳ 5 ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଆଗକୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବରିଷ୍ଠତା ଆଧାରରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସଭାପତି ରାମ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରକ୍ତରେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରାୟ 500 ଶିକ୍ଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
