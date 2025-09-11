ନେପାଳ ସମ୍ଭାଳିବେ କି ସୁଶିଲା କର୍କୀ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ
ସରକାରଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦେଶର ଯୁବପିଢି । ଏହା ପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
Published : September 11, 2025 at 8:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନେପାଳରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଦେଶର ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ଏକ ଝଡ଼ ଆଣିଦେଇଛି । Gen Z ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ Gen Z ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁଶିଲା କର୍କୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା ସୁଶିଲା କର୍କୀ କିଏ ଓ ଭାରତ ସହିତ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ?
ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ:
ଦେଶର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୁଶିଲା କର୍କୀ Gen Zଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି । ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବବର୍ଗ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଶିଲା କର୍କୀଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଏପରି ଅନୁରୋଧ ସୁଶିଲା କର୍କୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଆସିବା ବାକି ରହିଛି ।
ସୁଶିଲା କର୍କୀ କିଏ ?
ସୁଶିଲା କର୍କୀ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଆଇନ ବିଶାରଦ ଅଟନ୍ତି । ସେ ସର୍ବଦା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ।
ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହ ସମ୍ପର୍କ:
ସୁଶିଲା କର୍କୀ ନେପାଳର ବିରାତନଗରରେ 7 ଜୁନ 1952 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଭାରତର ବହୁ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ 1975 ମସିହାରେ ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠପଢା ଶେଷ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ନେପାଳରେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
କଲେଜ ଜୀବନ:
ନିଜର ପାଠପଢା ସମୟରେ ସୁଶିଲା କର୍କୀ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (BHU) ଓ ନିଜ କଲେଜରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ । ନିଜ କଲେଜ ଦିନରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବନେତା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସୁବେଦୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସୁଶିଲା କର୍କୀ ନିଜର କଲେଜ ଦିନ ତଥା ଭାରତ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭାରତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ:
BHU ନେପାଳ ସେଣ୍ଟରର ପୂର୍ବତନ ସଂଯୋଜକ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମ ସିଂ, ସୁଶିଲା କର୍କୀଙ୍କ ନେପାଳରେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ମତ ରଖୁଥିବା ମହିଳା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସୁଶିଲା କର୍କୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଶିଲା କର୍କୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସୁବେଦୀଙ୍କୁ ବନାରସରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
BHUର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଶିଲା କର୍କୀଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଖବରରେ ବହୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ନିଜର ପାଠପଢା ସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ କେବେ ଫେରି ନାହାଁନ୍ତି, ହେଲେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।