ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ହାତଟଣା ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବହାର ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାରଣ ଏହା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିରୋଧ କରେ।
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମାନବ ଶ୍ରମକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଯଥାର୍ଥ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ, ହାତଟଣା ରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ "ଅମାନବୀୟ" ଏବଂ "ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ"। "ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମାନବିକ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା, ଭାରତର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି।
ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ମାଥେରାନରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି "ଅମାନବୀୟ" ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଇ-ରିକ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାଥେରାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଫେବୃଆରୀ 4, 2003ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ପାର୍ବତ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପରିବେଶ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
"ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ଯାହା ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ, ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୌଳିକ ଧାରଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ହୀନ କରେ," ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏବଂ ଏନ ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଥେରାନରେ ହାତ ଟଣା ରିକ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ "ଆଜାଦ ରିକ୍ସା ପୁଲର୍ସ ୟୁନିଅନ ବନାମ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ" ମାମଲାର 45 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଇକେଲ-ରିକ୍ସା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସମ୍ବିଧାନ ମୁଖବନ୍ଧ ବା ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ଅଟେ।
"ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ 'ଆଜାଦ ରିକ୍ସା ପୁଲର୍ସ ୟୁନିଅନ' ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର 45 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଥେରାନ ସହରରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଟାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଚଳିତ," ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଥେରାନରେ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବର ବାହାନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
