ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ହେଉଛି । ଏଥି ସହ ଅଗଷ୍ଚ ୧୧ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଗତ ଅନ୍ତରୀଣ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଜ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି
ଏହି ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ସରକାରଙ୍କୁ ୮ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ଦୁଇ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ବିଚାରପତି ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନ ଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ କେହି ଘୃଣା କରୁ ନାହାନ୍ତି । କୁକୁରଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କପିଳ ଶିଵଲ କହିଥିଲେ, 'ମାମଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ । ଏହା ଉପରେ ଗଭୀର ତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୋହିଣୀ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ରୋହିଣୀ ସେକ୍ଟର ୯ ସ୍ଥିତ ଡିସି ଚୌକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଶୋଭାଯାତ୍ରାକାରୀମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ
ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହାତରେ ପୋଷ୍ଚର ଏବଂ ବ୍ୟାନର ଧରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ସରକାର ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଗରୁ କୁକୁର ସେଲ୍ଟରର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିପରିି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ଏହି ନୀରିହ ଜୀବନକୁ ସଡ଼କରୁ ହଟାଇଲେ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କିଏ କରିବ ? ଏହାର କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗର ନିଗମ (MCD)ର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଗୃହ ଏବଂ ସଂସାଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ କରିବା ଅର୍ଥ ଏହା କେବଳ ଅବ୍ୟାବହାରିକ ନୁହେଁ, ଅମାନବୀୟ ।
