ନୋଟାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ମିଳିଲେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ଦାବି, ଇସିକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ - Supreme Court on NOTA

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ । ଏହାରି ଭିତରେ ଭୋଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଜନତା ନୋଟାକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଉକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନଃ ଭୋଟ କରାଯାଉ । ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଶିବ ଖେଡାଙ୍କ ପିଟିସନ ଉପରେ ଏହି ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି । ଯଦି କହିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସୁରଟରୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଶିବ ଖେଡାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନୋଟାରେ କେତେ ଭୋଟ ପଡୁଛି ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ । ସୁରଟର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସୁରଟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଏକତରଫା ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଥିଲେ ହେଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଭୋଟିଂ ମେସିନରେ ନୋଟାର ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଯଦି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ନକରାଯାଇ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଇସିଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରି ଏନେଇ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ।

ନୋଟା କଣ: 2014 ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ନୋଟା(Non Of The Above) । 2013 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ଇଭିଏମରେ ନୋଟା ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲାପି ରଙ୍ଗର ବଟନ ରହିଥାଏ । ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଗିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମତଦାତା ନୋଟାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନୋଟାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।